Fortnite und Dragon Ball: Um Shenlong zu bekommen, habt ihr nur 2 Wochen Zeit

Das Fortnite-Event wäre kein richtiges Dragon Ball-Crossover, wenn es nicht auch den titelgebenden Drachen sowie die zugehörigen Dragon Balls gäbe. Soll heißen: Ihr könnt in Fortnite jetzt auch Shenlong freischalten, und zwar kostenlos. Dann bekommt ihr den sagenumwobenen und Wünsche erfüllenden Drachen als praktischen Hängegleiter in einer Mini-Version. Dafür müsst ihr aber natürlich erst einmal die sieben Dragon Balls sammeln. Wie das in Fortnite funktioniert, klären wir hier.

Dragon Ball in Fortnite: So schaltet ihr den Drachen Shenlong als Hängegleiter frei

Darum geht's: In Fortnite findet seit gestern ein riesiges Crossover-Event statt. Das führt Charaktere, Kamehameha, Jindujun, eine komplett neue Insel und vieles mehr ein. Selbstverständlich gibt es auch haufenweise Skins und Emotes, außerdem könnt ihr sogar Shenlong als Hängegleiter freischalten. Das geht sogar kostenlos in einer Art eigenem kleinen Battle Pass nur für Dragon Ball. Mehr dazu lest ihr hier:

6 0 Dragon Ball x Fortnite Trailer zeigen Charaktere, Gameplay und eigene Insel

So lange habt ihr noch Zeit: Um Shenlong als Hängegleiter zu bekommen, müsst ihr sieben spezielle Herausforderungen meistern, und zwar innerhalb der nächsten beiden Wochen. Die Uhr läuft und der Countdown tickt bereits seit gestern herunter, ihr habt ab heute also nur noch 13 Tage Zeit, nämlich bis zum 30. August.

Ende des Events: 30. August um 8 Uhr morgens MEZ

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Crossover-Event von Fortnite und Dragon Ball ansehen:

Das müsst ihr für Shenlong tun: Alle sieben Dragon Balls bekommen

Eigener Mini-Battle Pass: Wenn ihr im Standard-Startbereich von Fortnite seid, könnt ihr oben einen neuen Tab entdecken, der als Dragon Ball dargestellt wird. Darin bekommt ihr die Möglichkeit, diverse Aufgaben zu erfüllen, um euer Stärkelevel zu erhöhen (ja, es ist über 9.000) und könnt für jeweils drei Herausforderungen auch Dragon Balls ergattern. Habt ihr davon alle sieben, schaltet ihr den Hängegleiter Shenlong frei.

So sieht der Hängegleiter dann aus:

Ihr müsst also nicht zwingend alle Aufgaben des kleinen Dragon Ball-Battle Passes erfüllen, sondern theoretisch nur die, die euch zusagen, bis ihr jeweils drei habt, wofür es pro Aufgabenset einen Dragon Ball gibt – vorausgesetzt, ihr wollt ausschließlich Shenlong freischalten. Ansonsten lohnt es sich aber durchaus, auch den Rest zu erledigen: Unter anderem könnt ihr als Belohnung fünf Stufenaufstiege im regulären Battle Pass absahnen.

Dragon Ball Nr. 1: Die Dragon Ball-Aufträge haben einen eigenen Reiter und los geht es mit dem Aufwärmen. Im Warmup-Bereich seht ihr oben direkt, dass ihr drei beliebige Aufträge aus dieser Liste abschließen müsst, um den ersten Dragon Ball zu ergattern. Welche ihr absolviert, bleibt euch überlassen, ihr dürftet das meiste aber sowieso automatisch erledigen, wie zum Beispiel das Kame House besuchen, eine Capsule Corp.-Kapsel öffnen oder Kamehameha sowie Nimbuswolke an einem Dragon Ball-Verkaufsautomaten kaufen.

Dragon Ball Nr.2: Im Sparring-Teil der Aufträge müsst ihr erneut drei Aufgaben absolvieren, um einen Dragon Ball zu bekommen. Zum Beispiel müsst ihr in drei Matches Gegnern Schaden zufügen, bevor sie euch erwischen oder an Versus Battles teilnehmen beziehungsweise eines gewinnen.

Dragon Ball Nr. 3: Muskelaufbau heißt der nächste Aufträge-Bereich. Der wurde heute freigeschaltet, jeden Tag kommt ein neuer Bereich hinzu. Ihr müsst auch hier jeweils drei der vorgegebenen Aufträge erfüllen, um einen Dragon Ball zu erhalten. Beispielsweise könnt ihr dafür mit der Kamehameha ein Auto zerstören oder damit 10 Objekte auf einmal kaputt machen.

Dragon Ball Nr. 4: Beweglichkeitstraining folgt als nächstes, und zwar morgen, am Donnerstag, den 18. August.

Dragon Ball Nr. 5: Ausdauertraining wird am 19. August freigeschaltet.

Dragon Ball Nr. 6 könnt ihr im Fokustraining-Teil der Dragon Ball-Aufgaben ab dem 20. August bekommen.

Dragon Ball Nr. 7 erhaltet ihr, wenn ihr drei Herausforderungen im Regenerations-Set erledigt. Das steht euch ab dem 21. August zur Verfügung.

Alternativ besteht natürlich immer die Möglichkeit, auch einfach Geld für die Skins und den ganzen Rest auszugeben. Allerdings schaltet ihr die meisten dieser Herausforderugnen sowieso frei, wenn ihr mit den neuen Inhalten herumexperimentiert. Ihr müsst also nicht groß grinden und könnt das Ganze auch kostenlos einsacken.

Wie findet ihr den Mini-Battle Pass zu Dragon Ball? Arbeitet ihr schon auf Shenlong hin?