Dragon Ball x Fortnite-Trailer zeigen Charaktere, Gameplay und eigene Insel

Fortnite tut sich mit Dragon Ball zusammen. Dabei kommt das bisher wohl umfangreichste Crossover der Geschichte des Multiplayer-Shooters heraus. Das Mega-Event fällt so gigantisch aus, dass es gut und gerne als eigene Season durchgehen würde. Euch erwartet eine komplette eigene Dragon Ball-Insel, haufenweise freischaltbarer Kram wie Fusion-Emotes, diverse Aufgaben, die ihr erfüllen könnt und natürlich dürft ihr auch die Kult-Charaktere aus der Anime-Serie spielen. Selbstverständlich darf auch die Kamehame Ha-Attacke nicht fehlen und ihr könnt sogar Dragon Ball-Folgen innerhalb von Fortnite anschauen.

Dragon Ball und Fortnite: Mega-Crossover bringt eigene Insel und vieles mehr

Darum geht's: Fortnite und Dragon Ball brennen ein absolutes Feuerwerk ab. Kein Wunder, immerhin treffen hier zwei wahre Franchise-Giganten aufeinander und das will natürlich gebührend gefeiert werden. Zu diesem Zweck gibt es eine komplett neue Dragon Ball-Insel, Änderungen an der Haupt-Karte, neue Herausforderungen und Aufgaben, einen Versus-Modus, neue Skins, Items, Emotes und noch viel, viel mehr.

Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck im kurzen Teaser-Trailer zum Fortnite- und Dragon Ball-Crossover verschaffen:

Das steckt alles im Fortnite-Crossover mit Dragon Ball

Fast eine neue Season: Das Crossover-Event fällt derartig umfangreich aus, dass es fast schon als eigene Saison bezeichnet werden könnte. Hier seht ihr im Überblick, was euch alles dabei erwartet.

Entfessele deine Kraft: Aufträge und Belohnungen wie bei einem Season Pass

Aufträge und Belohnungen wie bei einem Season Pass Versus-Tafeln ersetzen Kopfgeld-Tafeln und lassen euch Gegner herausfordern

ersetzen Kopfgeld-Tafeln und lassen euch Gegner herausfordern Kamehame Ha und Jindujun (Kintoun)-Wolke jetzt im Battle Royale

und Jindujun (Kintoun)-Wolke jetzt im Battle Royale Kame House samt Bulma auf eigener kleinen Insel vor der Küste der BR-Hauptinsel

auf eigener kleinen Insel vor der Küste der BR-Hauptinsel Dragon Ball-Folgenfest: An Bord eines Kreuzfahrtschiffs Serien-Folgen schauen

An Bord eines Kreuzfahrtschiffs Serien-Folgen schauen Abenteuer-Insel: Eine ganze Insel voller Dragon Ball-Locations

Eine ganze Insel voller Dragon Ball-Locations Turnier der Kraft: Eigener Wettkampf-Modus mit zusätzlichen Belohnungen

Eigener Wettkampf-Modus mit zusätzlichen Belohnungen Viele neue Dragon Ball-Items im Item-Shop

Einige ausgewählte Highlights stellen wir hier noch kurz vor, den ganzen Rest mit sämtlichen Details findet ihr hier auf der offiziellen Fortnite-Seite zum Dragon Ball-Crossover.

Das bietet die eigene Dragon Ball-Abenteuer-Insel

Ab dem 19. August könnt ihr eine ganz neue Insel erkunden, die komplett im Zeichen von Dragon Ball steht. Dort warten verschiedenste Aktivitäten und bekannte Schauplätze auf euch, ihr könnt sogar Dragon Balls sammeln.

Wolke durch Ringe fliegen beim Palast Gottes

In Son Gokus haus Essen zubereiten

Hindernisparcours beim Raum von Geist und Zeit

Offene PvP-Kampfarena "Tenkaichi Budokai"

Diese Dragon Ball-Folgen könnt ihr in Fortnite anschauen

Ab sofort und noch bis zum 17. September könnt ihr innerhalb von Fortnite auch einige ausgewählte Folgen der Anime-Serie zu Dragon Ball anschauen. Genauer gesagt: Es gibt insgesamt sechs Dragon Ball Super-Folgen, die ihr an Bord des Kreuzfahrtschiffs gucken könnt. Es handelt sich dabei um die folgenden Episoden:

Dragon Ball Super – Folge 09 : Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last!

: Thanks for Waiting, Lord Beerus! A Super Saiyan God is Born at Last! Dragon Ball Super – Folge 10 : Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!!

: Show Us, Goku! The Power of a Super Saiyan God!! Dragon Ball Super – Folge 11 : Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods

: Let’s Keep Going, Lord Beerus! The Battle of the Gods Dragon Ball Super – Folge 13 : Goku, Surpass Super Saiyan God!

: Goku, Surpass Super Saiyan God! Dragon Ball Super – Folge 81 : Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?!

: Bergamo the Crusher vs. Goku! Whose Strength Reaches the Wild Blue Yonder?! Dragon Ball Super – Folge 98: Ah, the Uncertainty! A Universe Despairs!!

Wie das alles aussieht, könnt ihr euch im Gameplay-Trailer zum Crossover zwischen Fortnite und Dragon Ball ansehen:

Steigert eure Kampfkraft: Wer schon immer Mal Shenlong dazu bringen wollte, zu erscheinen, bekommt jetzt in Fortnite die Gelegenheit dazu. Das bedeutet, ihr habt einen ganzen neuen Tab voller Aufträge und Belohnungen zur Verfügung. Darin steigert ihr euren Stärkelevel und müsst sieben Sets an Aufträgen erfüllen. Habt ihr alle gemeistert, bekommt ihr Accessoires, Emotes und am Schluss sogar Shenlong als Hängegleiter. Den Tab gibt es nur bis zum 30. August!

Wie gefällt euch das Crossover-Event? Was findet ihr am coolsten und gibt es etwas, das ihr vermisst?