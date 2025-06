Exklusiv! Hinter den Kulissen von Kingdom Come Deliverance 2 - die große Webedia-Doku

Wir geben euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen von Kingdom Come: Deliverance 2.

Videospiele finden größtenteils im heimischen Wohnzimmer statt oder dann, wenn wir uns auf Messen oder online mit anderen Spieler*innen über das Erlebte austauschen. Wer die Personen hinter den Pixeln sind, darüber wissen wir oft nur wenig.



Mit unserem neuen Videoformat Platinum wollen wir genau das ändern und euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen gewähren, angefangen mit Entwickler Warhorse und Kingdom Come: Deliverance 2.

The Final Countdown - eine Kingdom Come-Doku

In unserer ersten Episode "The Final Countdown" konnten wir das tschechische Studio in den letzten 24 Stunden vor Release des Mittelalter-RPGs im Februar 2025 begleiten und haben die entscheidenden Momente zusammen mit den Personen erlebt, die für Heinrichs zweites Abenteuer verantwortlich sind.

Den deutschen Trailer zu unserer Dokumentation könnt ihr euch hier anschauen:

0:31 Die große Exklusiv-Doku: Hinter den Kulissen von Kingdom Come: Deliverance 2

In der Doku blicken wir zusammen mit Warhorse auf die Entwicklung zurück und konfrontieren die Entwickler*innen mit den ersten internationalen Kritiken zu ihrem Rollenspiel.

Hier könnt ihr die Kingdom Come 2-Doku anschauen

Seit 18 Uhr könnt ihr euch die gut zwei Stunden lange erste Episode von Platinum kostenlos auf dem YouTube-Kanal von GameStar anschauen.

Das ist unser neues Format "Platinum"

Mit Platinum wollen wir euch künftig die Geschichten hinter den Spielen präsentieren, entscheidende Momente in der Entwicklung festhalten und euch zeigen, wer die Menschen sind, deren Leidenschaft in die Projekte geflossen ist.

Um ein solches Format auf die Beine zu stellen, haben Webedia-Marken aus ganz Europa zusammengearbeitet und die Dokumentation selbst produziert und finanziert. Darunter GameStar, 3DJuegos (Spanien), Jeux Vidéo (Frankreich) und unsere polnischen Kolleg*innen von GRYOnline.

Gebt uns in den Kommentaren gerne Rückmeldung, wie euch das Format und die erste Episode gefällt!