Dragon Ball Daima und GT teilen sich eine ganz spezielle Gemeinsamkeit und das macht den Super-Saiyajin 4 für Fans noch besonderer

Son Goku kämpft als Super-Saiyajin 4 zum ersten Mal in Dragon Ball GT. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Daima hielt einige Überraschungen für Fans bereit. Die Serie enthüllte brandneue Informationen zu den Herkünften einer Handvoll bekannter Figuren und zeigte Fans sogar die noch nie zuvor gesehene dreifache Super-Saiyajin-Form von Vegeta.



Aber mit einer Sache haben Zuschauer*innen dann doch nicht gerechnet: Mini-Son Goku als vierfachen Super-Saiyajin und eine Hommage an Dragon Ball GT!

Eine Hommage, die weitaus tiefer greift als nur die Einführung der Verwandlung

Der vierfache Super-Saiyajin ist eine beliebte Transformation aus Dragon Ball GT, die jedoch von einem Großteil der Community nicht als Teil der Hauptgeschichte von Dragon Ball angesehen wird. Schließlich hatte Akira Toriyama kaum etwas mit der Handlung und der Umsetzung des umstrittenen Animes zu tun.

Nun, nach 29 Jahren, wird die ehemalige Dragon Ball-Serie in Daima noch einmal gebührend mit einer Hommage gefeiert und dieses Mal hat Akira Toriyama mitgewirkt.

Daima zeigt das neue Design des vierfachen Super-Saiyajins und ehrt somit die ursprüngliche Verwandlung im umstrittenen Dragon Ball GT-Universum. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Das Toei Animations-Team hat für Dragon Ball Daima dem Super-Saiyajin 4 einen neuen Anstrich verpasst. Im Vergleich zu GT sind Gokus Haare nach der Verwandlung nicht etwa schwarz, sondern rot mit einem magentafarbenen Stich und auch die Augen sind in der neuen Verwandlung rot anstelle von einer goldenen Farbe.

Aber sowohl der Affenschwanz als auch die rötliche Körperbehaarung wurden jedoch aus dem Original-Konzept aus GT übernommen. Die generelle wilde Aura eines Saiyajins in dieser Form ist zum Großteil gleichgeblieben.

Die Hommage an GT greift außerdem weitaus tiefer, als es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Toei Animation hat sich nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um Dragon Ball GTs Super-Saiyajin 4-Transformation zu ehren.

Die exakt gleiche Episodenzahl

Es ist kein Zufall, dass Son Goku ausgerechnet in der 18. Episode von Daima zum Super-Saiyajin 4 wird. Sowohl in Daima als auch in GT verwandelt sich Son Goku in exakt dieser Folge in den vierfachen Super-Saiyajin.

Dieses kleine Detail ist Dragon Ball-Fan und X-User @DbsContents nicht entgangen und er hat seine Entdeckung mit einem Vergleich der beiden Verwandlungen in den entsprechenden Serien auf X geteilt.

Toei Animation ist zudem dasselbe Studio, das in der Vergangenheit auch Dragon Ball GT produziert hat – weshalb diese Parallele für Fans noch ein Stückchen besonderer ist, als es ohnehin schon war. Das gleiche Studio, die gleiche Verwandlung in der gleichen Anzahl von Episoden, aber mit einem modernen Stil und neuen Animationen.

Toei Animation hat es also nicht nur geschafft, diese mächtige Form des Super-Saiyajins aus Dragon Ball GT in Daima einzuführen, sondern sie auch noch in genau derselben Episodeanzahl stattfinden lassen. Damit haben sie die beliebte Verwandlung aus der umstrittenen Dragon Ball-Serie für Fans erneut unvergesslich gemacht und sogar mit einem kleinen Easter Egg versehen.

Wie gefällt euch der neue Look des Super-Saiyajin 4 in Dragon Ball Daima und was erwartet ihr von den letzten Episoden der Serie?