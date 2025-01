Dragon Ball: Kamehameha ist auch zufällig der Name eines echten Menschen - und er war sogar ein König

In Dragon Ball versteckt sich die ein oder andere Inspiration aus der realen Welt. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball ist eines der wichtigsten Werke aus dem Manga- und Anime-Bereich aller Zeiten. Das sehen wir unter anderem daran, dass das Franchise von Akira Toriyama rund um die prügellustigen Aliens seit über 40 Jahren besteht und mit Dragon Ball: Sparking! Zero und Dragon Ball Daima auch heute neue Werke herausbringt.

Dragon Ball hat dabei nicht nur diverse Manga- und Anime-Produzent*innen inspiriert, sondern erzählt anfangs selbst noch die Geschichte aus dem chinesischen Roman Die Reise in den Westen nach. Das ist aber nicht die einzige Parallele zu unserer realen Welt, weil auch die ikonische Attacke Kamehameha keinen rein erfundenen Namen besitzt.

Wir stellen vor: König Kamehameha I

Anders als Die Reise nach Westen stammt König Kamehameha I nicht aus China, sondern von einem anderen Kontinent. Er war außerdem nicht nur irgendein König, sondern der erste König von Hawaii.

Der Name “Kamehameha“ bedeutet in der hawaiianischen Sprache so viel wie “der Einsame“ oder “der Auserwählte“. Den Legenden nach sollte Kamehameha die hawaiianische Inselgruppe vereinigen, was ihm auch gelungen ist.

Er herrschte ab dem Jahr 1795 bis zu seinem Tod im Jahr 1819 erst über einzelne Inseln und schließlich über die gesamte Inselgruppe.

Machtkämpfe zwischen den einzelnen Inseln

Bevor Kamehameha zum ersten König von Hawaii wurde, regierten unterschiedliche Häuptlinge über die einzelnen Inseln. So wurde zum Beispiel die Big Island bis zum Jahr 1782 vom Häuptling Kalaniʻōpuʻu regiert, dessen Neffe Kamehameha war.

Mit dem Tod des Häuptlings der Big Island sind zwischen seinem Sohn und dessen Vettern Machtkämpfe ausgebrochen, weil alle die restlichen Inseln alleine regieren wollten. Daraus ging schließlich Kamehameha siegreich hervor, weil er sich mit ausländischen Personen verbündete, die ihn bei seinen Feldzügen mit Feuerwaffen unterstützten.

Die Vereinigung der Inselgruppe

Ab 1810 war Kamehameha der alleinige Herrscher von Hawaii und vereinte die einzelnen Inseln zu einem großen Reich. Während seiner Regierung sorgte er dafür, dass die Inselgruppe auch in Zukunft vereint bleiben sollte. Deswegen vereinheitlichte er das Rechtssystem und verstärkte den Export nach Europa und den USA.

Das sorgte (mit einer Ausnahme im Jahr 1843) dafür, dass Hawaii ein unabhängiges Land bis zu seiner Annexion im Jahr 1898 in die USA bleiben konnte.

Die Geschichte von König Kamehameha erinnert an andere Herrscher der menschlichen Geschichte, wie etwa dem Feldherren Oda Nobunaga, der als einer der drei Reichseiniger von Japan gilt. Auch er nahm im 16. Jahrhundert Schusswaffen von europäischen Besuchenden an, führte sie in die japanische Kriegsführung ein und sicherte sich damit militärische Überlegenheit.

Der verstorbene Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama könnte von dieser Parallele durchaus Bescheid gewusst haben. So soll ihn seine Ehefrau bei der Namensfindung für die legendäre Attacke unterstützt haben, indem sie den Namen von König Kamehameha vorschlug, damit sich das Publikum den Angriff durch den realen Ursprung besser einprägen konnte. Mit Erfolg.