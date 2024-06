Dieser Dragon Ball-Charakter tauchte in DBZ so gut wie gar nicht auf, weil Toriyama seine Existenz vergessen hatte

Nach langer Zeit im Dunkeln heute endlich wieder im Rampenlicht. Wir präsentieren: Lunch aus Dragon Ball.

Bevor Dragon Ball zur epischen Geschichte geworden ist, in der Aliens regelmäßig um das Schicksal der Erde und darüber hinaus kämpfen, hat das Werk ursprünglich als Comedy-Action-Manga angefangen. Bei dem extremen Anstieg des Power-Levels der Charaktere ist es von daher nicht allzu verwunderlich, dass manche Persönlichkeiten aus dem Ursprungswerk verschwunden sind. Einen von ihnen möchten wir heute ins Rampenlicht stellen.

Lunch ist seit dem Ende von Dragon Ball kaum aufgetaucht

Erinnert ihr euch noch an Lunch? Auch wenn sie kein Hauptcharakter ist, taucht sie früh in Dragon Ball auf und kehrt bis zu dessen Ende immer wieder zurück. In Dragon Ball Z wird sie nur noch kurz in der Saiyajin-Saga erwähnt. Doch beginnen wir von vorne:

Wer ist Lunch?

Muten Roshi gibt Son Goku und Krillin früh in der Handlung von Dragon Ball den Auftrag, ein hübsches Mädchen zu finden. So begegnen die beiden einer scheinbar wehrlosen und unschuldigen Lunch, die von der Polizei gejagt wird. Der Schein währt nicht lange, da sie sich durch einen Nieser in eine aggressivere sowie selbstbewusstere Version ihrer selbst verwandelt. Die Verwandlung wird äußerlich durch den Wechsel ihrer Haarfarbe von blau zu blond symbolisiert.

Auch wenn sie nie zu einem Hauptcharakter wird, genießt sie durch ihre beiden einzigartigen Persönlichkeiten in Dragon Ball immer wieder Auftritte im Kame House. Im Verlauf der Handlung verliebt sie sich außerdem in Tenshinhan.

Was ist aus Lunch geworden?

Diese Verliebtheit zu Tenshinhan ist mit die einzige Eigenschaft, die es in das Nachfolgewerk Dragon Ball Z schafft. In der Saiyajin-Saga bekommt sie noch einen kurzen Auftritt als seine Freundin, ehe sie für den Rest das Mangas verschollen bleibt. Im Anime kommt sie immerhin noch in wenigen Flashbacks von Son Goku als Verbündete vor und leiht ihm im Kampf gegen Kid Buu wie der Rest Kraft für die Genkidama.

Auch wenn Lunch kein bestätigter Charakter für Dragon Ball Sparking! Zero ist, sieht das Charakter-Roster dennoch vielversprechend aus:

3:09 Dragon Ball Sparking Zero enthüllt 21 neue Kämpfer, darunter auch beliebte Fusionen

Hat Akira Toriyama Lunch vergessen?

Die Antwort darauf ist nicht so einfach, weswegen wir an der Stelle „jein“ sagen müssen. In einem Interview hatte Akira Toriyama gesagt, dass er Lunch zumindest für einige Zeit vergessen habe, ehe er sich an sie und den Grund dafür erinnert habe, weswegen er sie aus Dragon Ball Z gestrichen hatte. Merkwürdigerweise gibt es dennoch einige Hinweise, die das Gegenteil vermuten lassen.

Der Grund, weswegen Lunch als Charakter für Dragon Ball Z und die späteren Ableger ungeeignet geworden ist, liegt in ihrer ikonischen "Verwandlung". Sich in eine blonde, aggressive Version seiner selbst zu verwandeln wird schließlich zu einem Kernelement ab Dragon Ball Z, durch das sich die Saiyajins auszeichnen. Da wäre es wohl etwas unpassend gewesen, wenn ein menschlicher Charakter diese Eigenschaft regelmäßig vorgeführt hätte.

Habt ihr manche Charaktere aus dem Ursprungswerk Dragon Ball besonders ins Herz geschlossen? Wenn ja, welche?