Nintendo Switch 2 wird zum Desktop - Im Home-Menü könnt ihr auch mit der Mausfunktion der neuen Joy-Cons navigieren

Die Switch 2-Joy Cons könnt ihr auch als Maus benutzen.

Eines der spannendsten neuen Features der Nintendo Switch 2 betrifft die neuen Joy-Cons. Ihr könnt die abgesteckten Controller-Teile nämlich auch einfach wie eine herkömmliche Maus nutzen, ähnlich wie ihr es von euren PCs kennt. Die Funktion macht auch vor dem Hauptmenü der Konsole, also dem Home-Screen, keinen Halt.

Auch im Home-Menü der Switch 2 klappt die Maussteuerung

Die Nintendo Switch 2 steht vor der Tür und bringt einiges an technischer Mehrleistung mit. 4K, DLSS, HDR und Raytracing sind an Bord, aber an der Konsole selbst ändert sich auf den ersten Blick wenig. Doch weit gefehlt: Ihr könnt die Joy-Cons jetzt nämlich nicht nur mit Magneten seitlich befestigen, sondern auch als Maus nutzen – sogar im Hauptmenü der neuen Konsole.

Wie ein neues Video von Nintendo aus der hauseigenen App zeigt, beschränkt sich das praktische Maus-Feature nicht nur auf Spiele wie beispielsweise das Zielen in Shootern wie Metroid Prime 4.

Offenbar funktioniert die Maussteuerung fast überall. In dem Nintendo-Video ist zu sehen, wie eine Person mit Hilfe eines klassischen Mauszeigers über den Homescreen der Switch 2 navigiert. In diesem Fall hier wird der rechte Joy-Con genutzt und der R-Knopf dient als linke Maustaste.

Hier könnt ihr euch besagtes Video selbst anschauen:

So funktioniert's: Um die Mausfunktion eurer Joy-Cons zu nutzen, müsst ihr den Controller eigentlich nur auf die Seite drehen und mit der schmalen, flachen Unterseite auf einer ebenen Oberfläche platzieren. Die Mausbewegung soll aber angeblich auch auf der Hose erkannt werdet, wenn ihr etwa gerade auf dem Sofa sitzt und keinen Tisch nutzen könnt.

Analog-Stick wird zum Mausrad: Besonders bemerkenswert wirkt in dem Video noch, dass der bei Mausnutzung seitliche Analogstick einfach mit dem Daumen bedient werden kann und genau wie ein Mausrad funktioniert.

Während die einen in den Kommentaren anmerken, dass es selbst für den SNES bereits eine Maus gab, die angeschlossen werden konnte, hoffen andere auf die Möglichkeit, an der Switch 2 per USB dann auch ganz normale Computer-Mäuse benutzen zu können.

Viele fühlen sich an das Wii-Menü erinnert: Auch da war es möglich, mit Hilfe der Wii-Fernbedienung und einem Mauszeiger durchs Menü zu navigieren. Das lässt wiederum einige Personen darauf hoffen, dass wir in Zukunft irgendwann auch Nintendo Wii-Spiele über das Nintendo Switch Online-Abo spielen können und es außerdem auch noch eine Wii Remote für die Switch 2 geben könnte.

Was haltet ihr von der neuen Mausfunktion der Switch 2-Joy-Cons und bei welchem Spiel freut ihr euch am meisten darauf, sie einzusetzen?