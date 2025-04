Fire Force Season 3: Wann kommt Episode 2? Wo und zu welcher Uhrzeit die nächste Episode der finalen Staffel erscheint

Der Kampf gegen die Apostel und die Anhänger des Sonnengottes gehen weiter. (Bild: © Atsushi Ohkubo, Kodansha / David Production)

Diese Anime-Saison ist vollgepackt mit Newcomern und Fortsetzungen bestehender Serien-Lieblinge. Darunter befindet sich auch der Anime zu Fire Force, der in dieser Saison in die dritte und womöglich finale Staffel startet.

Die dritte Season von Fire Force knüpft direkt an die Geschehnisse der zweiten Staffel an und führt Shinras Kampf gegen die Anhänger des Sonnengottes und "weißen Kapuzen" fort.

Damit ihr keine Episode von Season 3 verpasst und immer auf dem Laufenden bleiben könnt, haben wir euch hier die wichtigsten Infos zur nächsten Folge zusammengefasst.

Wann erscheint Episode 2 von Fire Force Season 3? Alles Wichtige zur nächsten Folge

Sendezeit: 11. April 2025 um 20 Uhr deutscher Zeit

11. April 2025 um 20 Uhr deutscher Zeit Aktuelle Arc: Ōbi's Rescue Arc

Ōbi's Rescue Arc Streamingdienste: Crunchyroll

Crunchyroll ist der einzige Streamingdienst, der alle drei Staffeln von Fire Force zeigt. Auf Netflix und ADN werden nur die ersten beiden Staffeln ausgestrahlt.

0:55 Im neuen Trailer zur dritten Staffel von Fire Force werden die Kämpfe um einiges heißer

Autoplay

Was in Episode 1 der finalen Staffel passiert ist

Nach der erfolgreichen Mission gegen die "weißen Kapuzen" in der vorherigen Staffel erstattet Kommandeur Akitaro Obi nun Bericht bei der Feuerbekämpfungsbehörde, während Shinra und die anderen Mitglieder der 8. Spezialeinheit weiter trainieren.

Es kommt während Obis Berichterstattung plötzlich zu einer Unterbrechung und die Armee marschiert in den Raum, um ihn ohne jegliche Erklärung abzuführen. Zur gleichen Zeit trifft Leonard Burns in der Kirche auf die Apostel des Sonnengottes, wo sein Glaube an erschüttert und er zu einem Verbündeten des Sonnengottes bekehrt wurde.

Shinra und die anderen Mitglieder erfahren von Kommandeur Obis Gefangennahme und schmieden einen Plan, um Obi aus den Fängen der Armee zu befreien.

Das könnte euch in der zweiten Episode von Fire Force Season 3 erwarten

Mit Leonard Burns als neuem Verbündeten der Apostel des Sonnengottes könnte es für Shinra und seine Freund*innen noch gefährlicher werden. Noch wissen sie nichts von dem Bündnis und sind darauf fokussiert, ihren Kommandeur zu befreien.

In der nächsten Folge wird es also hauptsächlich um seine Befreiung und seine Bedeutung für die Menschheit gehen. Außerdem könnte es zu Kämpfen zwischen der 8. Sondereinheit und der Armee kommen.

Wie gefiel euch Fire Force bisher und seid ihr gespannt auf das Ende dieser finalen Staffel des Animes?