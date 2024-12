Dragon Ball-Fan zeichnet Nappa als Super-Saiyajin 4 – Aber Haare hat er trotzdem keine

Vielleicht könnte Nappa als Super Saiyajin 4 in Zukunft in Dragon Ball: Sparking! Zero auftauchen? (Bild: © Bird Studio/ Shueisha, Toei Animation)

Das Universum von Dragon Ball wird von zahlreichen verschiedenen Charakteren unterschiedlichster Gruppen bevölkert. Die Saiyajin stehen im Mittelpunkt der Geschichte, besonders die Saiyajin-Transformationen sind ein großes Gesprächsthema in der Dragon Ball-Community. Unter anderem ist die vierfache Super-Saiyajin-Form aus Dragon Ball GT ein immer wiederkehrendes Thema unter Fans.

Ein Fan hat sich das Design der beliebten Super-Saiyajin-Form geschnappt und in einer Fan-Zeichnung Nappa als vierfachen Super-Saiyajin gezeichnet!

Wilder, bösartiger und muskulöser denn je – aber immer noch haarlos

Dragon Ball-Fan und Reddit-Nutzer*in @prowlink veröffentlichte am 13. Dezember 2024 einen Beitrag im Subreddit r/dbz. Darin teilte er seine eigene Interpretation von Nappa als vierfachen Super-Saiyajin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nappa war der einzige Saiyajin in der Geschichte von Dragon Ball Z, der eine Glatze hatte, obwohl die Veränderung der Haarfarbe ein wichtiger Bestandteil der Verwandlungen der Saiyajin war.

In Rückblenden wurde jedoch gezeigt, dass der Kämpfer nicht immer haarlos war, sondern sich möglicherweise im Laufe der Geschichte bis zu seinem ersten Auftritt in DBZ einfach den Kopf rasiert hatte.

Prowlink orientierte sich bei der Zeichnung am grundlegenden Design des Saiyajins, gab ihm aber die typischen äußerlichen Merkmale des vierfachen Super Saiyajins. Der vierfache Super Saiyajin wird in Dragon Ball GT mit rotem, fast magentafarbenen Fell am Körper, langen schwarzen Haaren sowie einem Affenschwanz dargestellt.

Obwohl Nappa in der Fan-Zeichnung keine schwarzen Haare hat, besitzt er immer noch das unverkennbare magentafarbene Fell, den dazugehörigen Affenschwanz, Teile seiner Saiyajin-Rüstung und deutlich sichtbare, pulsierende Adern an seinem Körper, was ihn insgesamt noch gefährlicher und blutrünstiger erscheinen lässt als in Dragon Ball Z.

Würdet ihr wollen, dass die Form des vierfachen Super Saiyajin zurückkommt und wen würdet ihr gerne in der Form sehen?