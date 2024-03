Naruto-Autor zeichnet Son Goku und Krillin in seinem Stil - zeigt unfassbar stylisches Bild zu Ehren von Toriyama

Wie sähen Son Goku und Krillin in Naruto aus? Die Frage beantwortet Naruto-Autor Masashi Kishimoto selbst mit einem Bild.

Naruto und Dragon Ball sind zwei der erfolgreichsten Mangas im Shonen-Genre. Zwischen Akira Toriyama und Masashi Kishimoto bestand ein freundschaftliches Verhältnis, wie Kishimoto in seinen Abschiedsworten zum kürzlichen Tod seines Kollegen erklärte. Er sah zu Toriyama als Vorbild auf und beschloss deshalb, ebenfalls Mangaka zu werden.

Jeder der beiden Zeichner hat seinen ganz eigenen Zeichenstil. Würden die Charaktere aus Naruto und Dragon Ball in der jeweils anderen Welt auftauchen, sähen sie anders aus als jetzt. In einem frisch aufgetauchten Bild hat Kishimoto zwei Dragon Ball-Charaktere in seine eigene Welt gezeichnet und zeigt damit, wie sie sich in der Welt der Ninjas machen würden.

Son Goku und Krillin in Naruto? So würden die beiden aussehen

Wie sieht das Bild aus? Kishimoto würdigte seinen Kollegen, indem er eine eigene Version von Son Goku und Krillin zeichnete. Die beiden Kämpfer sind an ihrer Frisur (bzw. Glatze) und ihrem orangefarbenen Kampfanzug zu erkennen. Sie scheinen sich gerade auf beim großen Kampfsportturnier zu befinden.

Das Bild könnt ihr euch hier ansehen:

Im Gesicht hat sich dagegen so einiges getan: Die Augen wirken viel runder und die Gesichtszüge etwas detaillierter. Durch Schattierungen im Gesicht sind zum Beispiel kleine Grübchen zu erkennen. Die Farben wirken zudem nicht so knallig wie in Dragon Ball. Was jedoch in Dragon Ball und Naruto gleich bleibt: Krillin hat keine Nase im Gesicht.

Natürlich darf der Dragon Ball mit den vier Sternen nicht fehlen. Er hat für Son Goku schon seit seiner Kindheit eine große Bedeutung.

Gibt es noch mehr solcher Bilder? Es ist keine Seltenheit, dass sich Mangaka gegenseitig Tribut zollen. Vor allem Kishimoto, Toriyama und Eiichiro Oda, der Zeichner von One Piece, sind eng miteinander verbunden.

So gab es in der Vergangenheit beispielsweise ein Crossover zwischen Dragon Ball und One Piece, bei dem sich die Charaktere zu einem Festessen trafen. Die Kollaboration war ein Sonderkapitel in der Weekly Shonen Jump.

In den letzten Jahrzehnten werden sich vermutlich noch viele weitere Bilder angesammelt haben, in denen die Welten der Shonen-Manga verschmelzen. Vermutlich tauchen in nächster Zeit also weitere Bilder auf, um Toriyama zu gedenken.

