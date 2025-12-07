Neuer Dragon Ball-Kinofilm: Ehemaliger Editor von Akira Toriyama bestätigt klammheimlich den Releasezeitraum des nächsten Teils und lange müssen wir nicht mehr warten

Der nächste Dragon Ball-Film könnte sich bereits in den Startlöchern befinden – wenn man Torishima Glauben schenkt.

Myki Trieu
07.12.2025 | 06:43 Uhr

Kommt etwa ein neuer Dragon Ball Super-film auf uns zu? (© Akira Toriyama, Toyotaro, Shueisha Toei Animation)

Nach dem Abschluss der Anime-Serie Dragon Ball Daima wurde es ruhig um die beliebte Anime- und Manga-Reihe. Doch diese Stille bedeutet nicht, dass im Hintergrund nichts passiert. Genau das hat nun Akira Toriyamas ehemaliger Editor Kazuhiko Torishima in einem neuen YouTube-Video bestätigt: Der nächste Dragon Ball-Film ist in Arbeit und erscheint offenbar früher, als ihr vielleicht erwartet!

Torishima enthüllt das Releasejahr des nächsten Dragon Ball-Films

Zur Feier der Eröffnung des ersten offiziellen Dragon Ball Stores in Tokyo Station besuchten auch der ehemalige Dragon Ball-Editor und jetzige Chefredakteur Kazuhiko Torishima den Laden. In einem YouTube-Video sprach er dann über den Zustand des Geschäfts und verriet dabei auch indirekt das nächste Projekt der Reihe: einen Film!

Der etzte Dragon Ball-Kinofilm war Dragon Ball Super: Super Hero (2022), in dem Gohan und Piccolo im Mittelpunkt standen. Den Trailer dazu seht ihr hier:

Video starten 1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

X-Account animeupdates hat den Moment ebenfalls gesehen und den Ausschnitt, in dem Torishima über den nächsten Dragon Ball-Film spricht, in einem Beitrag geteilt. X-User awayuki3_21 hat die Aussage von Torishima noch einmal aufgegriffen und wir haben es für euch übersetzt.

Den Ausschnitt des YouTube-Video und die Übersetzung seht ihr hier:

“Wenn es in einem so erbärmlichen Zustand ist, wird dann nicht auch der Dragon Ball-Film im nächsten Jahr die Erwartungen nicht erfüllen können? (via awayuki3_21)”

Mit dem “erbärmlichen Zustand” bezog sich Torishima in seiner Aussage auf das negative Feedback, das der Dragon Ball-Store bei der Eröffnung bekommen hat. Die negativen Äußerungen von Fans zu den Zeichnungen an der Tokyo Station – laut awayuki3_21.

Was genau damit gemeint ist, bleibt unklar, da das Video aktuell sowohl keine englischen als auch keine deutschen Untertitel hat.

Der nächste Dragon Ball-Film erscheint 2026

Sollte sich Torishimas Aussage aus dem YouTube-Video bewahrheiten, erscheint in 2026 der nächste Film zu Dragon Ball. Ob es sich hierbei um einen Film zu einer Arc von Dragon Ball Super oder Daima handelt oder eine ganz neue Geschichte erzählt, ist noch nicht klar.

Am 25. Januar findet der Dragon Ball Genkidamatsuri zur Feier von Dragon Balls 40. Jubiläum statt, wo sicherlich auch neue Projekte zur Reihe angekündigt werden. Mehr Informationen zum nächsten Dragon Ball-Film erfahren wir womöglich erst am Tag der Genkidamatsuri.

Freut ihr euch auf einen neuen Dragon Ball-Film und was sind eure Theorien zu den großen Ankündigungen an der Genkidamatsuri?

