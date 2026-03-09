Dragon Ball: Freezer hat ursprünglich geglaubt, dass Trunks' Vater jemand ganz anderes ist und der Grund ist simpel

Dragon Ball-Held Trunks stellt einen sehr speziellen Sonderfall unter den Charakteren dar.

Die Freezer-Saga zählt zu den coolsten Story-Arcs von Dragon Ball. Unter anderem auch deshalb, weil Trunks darin zum ersten Mal auftaucht. Aber als der Ober-Bösewicht den jungen Gegenwarts-Trunks zum ersten Mal erblickt, glaubt er, es mit dem Sohn eines ganz anderen Kämpfers zu tun zu haben, als eigentlich der Fall ist.

Freezer hält den jungen Trunks zunächst nicht für das Kind von Vegeta

Freezer und Trunks sind sich bekanntermaßen vorher schon einmal begegnet, und zwar in einer Situation, die für Freezer erst einmal überhaupt nicht gut ausgegangen ist. Ihr erinnert euch wahrscheinlich: Plötzlich taucht ein Kämpfer aus der Zukunft auf, der Freezer einfach mit seinem Schwert zerteilt und kurzen Prozess mit ihm macht.

An genau diese Szene erinnert sich Freezer, als er später gegen Gotenks antritt und die Fusion beendet wird. Plötzlich stehen ihm Son Goten und ein junger Trunks gegenüber. Freezer ordnet Son Goten korrekt als Nachfahren von Son Goku ein, aber bei Trunks wird er zunächst komplett auf die falsche Fährte geführt.

Freezer hält Trunks nämlich für den Sohn oder Nachkommen von ... Trunks selbst. Freezer wusste nämlich schlicht nicht, dass der ältere Trunks aus der Zukunft stammte und durch die Zeit gereist war, um ihm Einhalt zu gebieten. Der junge Trunks ist also keinesfalls dessen Sohn, sondern eigentlich sein früheres Ich.

Aber auch das stimmt nicht ganz, weil die Timelines von Dragon Ball extrem kompliziert sind. Hier könnt ihr versuchen, die vielen verschiedenen Trunks' einzuordnen und einen Überblick zu bekommen:

Wir können es Freezer also nicht übel nehmen, dass er angesichts dieses Kriegers und seiner verschiedenen Versionen etwas verwirrt war. Er steht damit jedenfalls nicht alleine da, soviel steht fest.

Selbst der leider viel zu früh verstorbene Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama soll zunächst keine genauen Vorstellungen über die Hintergründe von Trunks gehabt haben, als die Figur eingeführt wurde. Erst später hat sich wohl herauskristallisiert, dass wir es schon die ganze Zeit mit dem Kind von Vegeta und Bulma zu tun hatten.

Wie geht es mit Dragon Ball weiter?

Infos rund um die Fortsetzung des Mangas bleiben leider rar gesät, aber immerhin wurde vor gut einem Monat bekannt gegeben, dass Dragon Ball Super in Anime-Form fortgesetzt wird. Verfilmt wird die Galactic Patrol Prisoner-Saga, aber bisher wurde noch nicht verraten, ob es sich um eine Serien- oder Film-Adaption des Stoffes handelt.

