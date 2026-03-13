Stardew Valley-Fan baut den Steinbruch mit 16 Iridium-Sprinklern aufwendig zu großem Beet aus und stellt dann erst fest: Man kann da gar nix anpflanzen

Je länger wir uns das Bild ansehen, desto mehr wird klar: So wird das auf jeden Fall nichts, schon gar nicht hier.

Stardew Valley gibt uns unzählige Freiheiten, allerlei Zeug anzupflanzen, aber eben nicht überall. Im Steinbruch können wir beispielsweise kein Gemüse wachsen lassen. Das war diesem Spieler aber nicht klar, bevor er jede Menge Zeit und Energie in den Ausbau zu einem (fast) perfekten Garten investiert hat.

Stardew Valley-Fan lernt auf die harte Tour, dass der Steinbruch kein Beet ist

Ein äußerst chaotischer Stardew Valley-Screenshot sorgt auf Reddit gerade für Belustigung und bestürzte Fans. Eine Person hat offensichtlich lange Zeit damit verbracht, im Steinbruch des Sternentautals einen Garten mit haufenweise Beeten, Wegen und Sprinklern anzulegen – aber komplett umsonst, und zwar doppelt und dreifach.

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Im Steinbruch von Stardew Valley tauchen normalerweise immer wieder diverse Felsbrocken auf. Die können wir dann nach und nach abbauen, um zum Beispiel Metalle, Edelsteine oder Kohle zu gewinnen. Viele Spieler*innen belassen es dabei und schauen hier einfach ab und zu vorbei, das war's.

Manch einer stellt dort aber auch diverse Fässer zum Herstellen von Marmeladen und Ähnlichem auf. Ihr könnt den Platz im Steinbruch auch dazu nutzen, bestimmte Bäume anzupflanzen, für die ihr auf eurer Farm einfach keinen Platz mehr findet. So lässt sich zum Beispiel im großen Stil Ahornsirup gewinnen.

Was allerdings nicht funktioniert, ist im Steinbruch Gemüse, Sternfrüchte oder Ähnliches anzubauen. Das wusste der Reddit-User smoked_foxtrot aber nicht. Es ist ihm offenbar auch erst aufgefallen, nachdem er sage und schreibe 16 Iridium-Sprinkler, diverse Beete und haufenweise Wege angelegt hat:

"Uuuund ich habe gerade bemerkt, dass man hier keine Feldfrüchte anpflanzen kann, nur Bäume. Großartig."

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In den Kommentaren wird gescherzt, dass es sich bei diesem Erlebnis um eine ganz klassische Lern-Erfahrung gehandelt habe. Aber natürlich gibt es auch direkt jede Menge hilfreiche Tipps, was sonst noch alles mit den Sprinkleranlagen angestellt werden könnte (wie zum Beispiel den Vorschlag, sie auf der Ingwerinsel einzusetzen).

Die nützlichen Tipps gehen aber noch weiter und drehen sich wenig überraschend auch stark um den Steinbruch und wozu er genutzt werden kann. Neben dem klassischen Kohle-, Erz- und Edelstein-Abbau setzen viele eben auf die Weiterverarbeitung ihrer Ernte oder darauf, dort Bäume ihrer Wahl großzuziehen.

Allerdings amüsieren sich auch viele Stardew Valley-Fans über das latent chaotische Layout, das smoked_foxtrot hier mit seinen Sprinklern und Wegen angelegt hat. Die Planung scheint etwas außer Kontrolle geraten zu sein, wenn wir uns die Beetgrößen und Abstände so anschauen.

Außerdem merken viele Community-Mitglieder auch an, dass man nicht einfach Früchte pflanzen kann, sondern natürlich Saatgut braucht. Aber das sei smoked_foxtrot durchaus klar gewesen, wie er beteuert. Er befinde sich zwar noch in seinem ersten Jahr, aber einen so harten Anfängerfehler würde selbst er nicht machen.

Wie findet ihr das Layout und wie nutzt ihr den Steinbruch in Stardew Valley?