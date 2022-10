Dragon Ball: Son Goku sieht so echt als Pixar-Charakter aus, dass Fans wirklich an Disney+-Serie glaubten

Dragon Ball ist eine der bekanntesten Anime-Serien. Während der zahlreichen Folgen konnten wir die Reise von Son Goku hautnah mitverfolgen und dabei zusehen, wie aus dem kleinen Kind ein mehr oder weniger verantwortungsbewusster Großvater wurde.

Doch ein in den sozialen Medien aufgetauchtes Bild von Son Goku sorgte nun für Verwirrung, da wir den Saiyajin nicht im gewohnten Anime-Look, sondern in einem Cartoon-artigen Pixar-Stil sehen. Was es mit dem Bild auf sich hat, erklären wir euch hier.

Son Gokus als Disney+-Serie?

Was ist auf dem Bild zu sehen? Der Screenshot zeigt ein 3D-animiertes Abbild von Son Goku, den wir an seiner typischen Strubbelfrisur und seinem Stab erkennen können. Der Charakter sieht aus wie aus einem Pixar-Film, was durch den Schriftzug „Dragon Ball New Journey“ und dem Disney+-Symbol in der linken unteren Ecke des Bildes verstärkt wird:

Dieses Bild ließ für viele Fans nur die Schlussfolgerung zu, dass Disney eine Dragon Ball-Serie im Pixar-Look plant. Daraufhin entbrannte ein riesiger Shitstorm und viele Fans beschwerten sich über das Aussehen des Pixar-Son Goku. User kudou schrieb beispielsweise, dass niemand solch einen hässlichen Son Goku sehen will.

Dragon Ball-Fans entschuldigen sich

Plant Disney wirklich solch eine Serie? Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Bild lediglich um das Werk eines Künstlers, der in keinem Zusammenhang mit Disney steht. Es ist also keine Disney+-Serie geplant, die im Pixar-Look die Geschichte von Son Goku erneut erzählen wird.

Das Bild stammt nämlich aus der virtuellen Feder von Van Rose. Im Nachhinein hat wohl irgendjemand sein Bild bearbeitet und den zusätzlichen Schriftzug draufgesetzt, was Fans im Glauben ließ, dass es sich dabei um eine neue Disney+-Serie handelt.

Die Fans rudern zurück: Viele Fans entschuldigen sich für ihre frechen Aussagen bei dem Künstler. Sie hätten zwar keine Disney+-Serie in dem Stil gewollt, doch als einmaliges Artwort sieht das Bild gar nicht mal so schlecht aus. Auch besagter User kudou entschuldig sich beim Künstler:

Es stellt sich heraus, dass es nicht von Disney ist (ich bin froh) und es wurde tatsächlich von einem Künstler gemacht. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich es hässlich genannt habe. (Ich habe meine Meinung geändert, er ist ein großes Talent aufgrund der Tatsache, dass ich das mit Disney verwechselt habe)

Doch Van Rose versichert, dass seine Gefühle durch die vielen Hass-Kommentare nicht verletzt wurden. Er findet die Sache eher belustigend und kann wirklich stolz darauf sein, dass sein Werk mit einem Bild aus einem möglichen Pixar-Film verwechselt wurde.

Was haltet ihr von Pixar-Son Goku? Würdet ihr solch einen Film ansehen?