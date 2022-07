Fortnite: Dragon Ball Z ist wohl das nächste Crossover und es passt perfekt

Dataminer haben vermutlich das nächste Crossover-Event für Fortnite aufgedeckt. Alle Anime-Fans können sich freuen, denn es handelt sich um nichts anderes als das legendäre Dragon Ball Z-Universum. Im Code des Epic-Shooters wurde ein bekanntes Item gefunden, das nicht nur ein eindeutiger Hinweis darauf ist, dass Son-Goku, Vegeta und andere Charaktere bald in Fortnite ihr Unwesen treiben, sondern auch, dass mit dem Crossover eine frische Spielmechanik eingeführt werden könnte.

DBZ könnte neues Gameplay-Element bringen

Darum geht es: Eigentlich ist es ein Wunder, dass es bisher noch keine Kooperation zwischen Fortnite und Dragon Ball gab, denn zum einen haben es andere Animes wie Naruto bereits in Epics Shooter geschafft und zum anderen passt Dragon Ball zu Fortnites Comic-Optik einfach wie die Faust aufs Auge. Demnächst könnte es aber endlich soweit sein, denn Epic hat bereits erste Assets aus dem DB-Universum in ihr Battle Royale geschleust.

Das wurde im Code gefunden: An dieser Stelle muss gesagt werden, dass die Kollaboration noch nicht bestätigt wurde und auch der Name Dragon Ball bisher nicht im Code steckt. Stattdessen haben die Dataminer ein interessantes Item ausgegraben: Eine HoiPoi-Kapsel mit dem Logo der Capsule Corporation, die Bulmas Vater gehört. In diesen kleinen Wunderwerken können sich alle möglichen Gegenstände befinden, von einer Unterhose bis hin zu einem Raumschiff.

Auf Twitter wird jedoch gemunkelt, dass die Kapseln in Fortnite eine andere Funktion erfüllen könnten. Epic arbeitet hinter den Kulissen angeblich an einem „Stamina-Item“, also an einem Gegenstand, der eure Ausdauer erhöht und so schneller und/oder länger sprinten lässt. Dass es hier einen Zusammenhang mit denn geleakten Kapseln gibt, ist aber nur eine Vermutung.

Diese Charaktere könnten dabei sein: Die große Frage ist wie bei jedem Crossover natürlich, welche Skins es für Fortnite geben wird. Im Fall von Dragon Ball ist die Entscheidung besonders schwer, da die Auswahl so groß ist. Son-Goku und Vegeta sind vermutlich sicher. Auch der Namekianer Piccolo hat gute Chancen, da er im neuen DB Super-Film eine bedeutende Rolle zu spielen scheint. Natürlich darf auch ein Bösewicht nicht fehlen: Freezer, Cell oder Buu – was meint ihr?

Welche Figuren oder Gegenstände aus DBZ wollt ihr in Fortnite sehen?