Dragon Ball-Fans stimmen über die beliebtesten Charaktere ab – und mit dabei ist eine Figur, an die ihr euch bestimmt nicht mehr erinnert

Dragon Ball enthüllt die neue Rangliste der beliebtesten Charaktere des DB-Universums und es sind alles bekannte Gesichter – bis auf Platz 17!

Myki Trieu
10.01.2026 | 06:28 Uhr

Sogar Goku und Pansy sind über eine Figur im Ranking besonders überrascht. (© Akira Toriyama, Shueisha Toei Animation) Sogar Goku und Pansy sind über eine Figur im Ranking besonders überrascht. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball hat über die Feiertage Fans über die beliebtesten Charaktere der Serie abstimmen lassen. Ganze 21 Figuren haben auf der Rangliste ihren Platz gefunden. Darunter befinden sich natürlich die Hauptfiguren, wie Son Goku und Vegeta als auch Antagonisten wie Freezer und Cell.

Auf Platz 17 sitzt jedoch ein Charakter, der weder ein Kämpfer ist, noch jemals eine wichtige Rolle in der Geschichte hatte und generell nur sehr selten vorkam: Bulmas Katze Tama.

Die beliebtesten Figuren aus Dragon Ball im Fan-Ranking

Die finale Runde des Votings für den beliebtesten Charakter aus dem Dragon Ball-Universum ist nun offiziell zu Ende und es befinden sich noch 21 von 212 Charakteren im Rennen um den Titel des Fan-Favoriten.

Noch bevor es zur Bekanntgabe des Siegers kommt, hat Dragon Ball den Zwischenstand der Rangliste vor der finalen Abstimmung veröffentlicht und die verbliebenen 21 Kämpfer*innen und Charaktere auf der offiziellen Webseite enthüllt.

Eine Figur sticht dabei besonders ins Auge: Bulmas Katze Tama. Die kleine schwarze Katze könnte sich auf der aktuell siebzehnten Position noch immer den ersten Platz sichern – zumindest dann, wenn Fans in der letzten Runde des Voting für sie abstimmen.

Video starten 0:57 Dragon Ball FighterZ enthüllt Super-Saiyajin 4 Goku als neuen DLC-Kämpfer

Hier das aktuelle Ranking der beliebtesten Charaktere von Dragon Ball:

  • 21. Radditz
  • 20. Videl
  • 19. Lunch
  • 18. C17
  • 17. Bulmas Katze
  • 16. Chichi
  • 15. Son Goten
  • 14. Yamchu
  • 13. Tenshinhan
  • 12. Bulma
  • 11. Krillin
  • 10. Freezer
  • 09. Cell
  • 08. C18
  • 07. Bardock
  • 06. Trunks (Teenager)
  • 05. Vegetto
  • 04. Piccolo
  • 03. Son Gohan
  • 02. Vegeta
  • 01. Son Goku
Es ist zwar davon auszugehen, dass Son Goku als Protagonist und aktueller Platz 1 den Titel des Fan-Favoriten am Ende der Abstimmung mit nach Hause nimmt – aber vielleicht gibt es noch eine unerwartete Wendung.

Das Finale und der endgültige Sieger werden erst am 24. Januar 2026 auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Dragon Ball bekannt gegeben.

Eine kleine Katze hat es ins Ranking der bekannten Gesichter geschafft

Tama ist die Hauskatze der Familie Briefs. (© Akira Toriyama, Shueisha Toei Animation) Tama ist die Hauskatze der Familie Briefs. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Obwohl das Ranking recht verständlich ausgefallen ist und kein Fan wirklich über die Aufstellung verwundert sein sollte, ist Platz 17 dennoch eine Überraschung. Denn unter all diesen Kämpfer*innen, Antagonisten und wichtigen Nebencharakteren befindet sich Bulmas kleine schwarze Katze namens Tama.

Laut Bulmas Vater soll die Katze über vier Jahre Erfahrung mit der Capsule-Technologie der Familie haben und sich auskennen. Wie clever und vertraut die Katze wirklich mit der Technologie ist, ist unklar. 

Dr. Brief hat jedoch bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass niemand anderes so gut bei der Fehlerbehebung eines eingefrorenen Oszillators ist, wie Tama.

Erinnert ihr euch noch an Bulmas Katze und welcher Charakter aus Dragon Ball ist euer absoluter Liebling?

