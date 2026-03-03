Dragon Ball Z: Alte Skizzen von Akira Toriyama zeigen, dass C18 ursprünglich ein ganz anderes Outfit tragen sollte

In der Anime-Serie könnt ihr in einer bestimmten Episode das ursprüngliche Outfit sogar als kleines Easter-Egg sehen.

Myki Trieu
03.03.2026 | 05:45 Uhr

Fast hatte C18 in Dragon Ball Z einen ganz anderen Look bekommen. (© Akira Toriyama, Shueisha Toei Animation) Fast hatte C18 in Dragon Ball Z einen ganz anderen Look bekommen. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

C18 gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Figuren der Dragon Ball Z-Reihe. Neben ihrer einstigen Rolle als Antagonistin und später wichtigen Verbündeten der Z-Kämpfer*innen sticht sie vor allem durch ihr markantes Outfit hervor: schwarzes Top mit gestreiften Ärmeln, zerrissene Jeansjacke und -rock, schwarze Leggings und braune Stiefel.

Jetzt enthüllen alte Skizzen von Akira Toriyama jedoch, dass für C18 ursprünglich ein ganz anderes Outfit geplant war – und das wurde in der Anime-Serie sogar ganz kurz gezeigt.

Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

C18s ursprüngliche Kleidung war an einem Cowboy-Outfit angelehnt

Die offizielle Dragon Ball-Webseite veröffentlichte in der 184. Ausgabe von "Fast alle Werke von Akira Toriyama" alte Skizzen des Mangakas aus dem Jahr 1922. Darunter befand sich auch einer der frühesten Entwürfe zu C18 – allerdings in einem komplett anderen Outfit, als wir es heute kennen. Auf den Skizzen trägt sie einen Cowboy-Look, einen großen Mantel oder Kleid, einen dunkler Pullover mit großem Kragen und breiten, abstehenden Schulterplatten.

Sowohl die alte Skizze von Akira Toriyama als auch der Manga-Ausschnitt (via X-User PiccoDamayonaiz), in dem das Outfit als Easter-Egg aufgetaucht ist, könnt ihr hier sehen:

Akira Toriyamas alter Entwurf zu C18s Kleidung (links) und wie das Outfit es letzten Endes in den Manga geschafft hat (rechts). (© Akira Toriyama, Shueisha Toei Animation) Akira Toriyamas alter Entwurf zu C18s Kleidung (links) und wie das Outfit es letzten Endes in den Manga geschafft hat (rechts). (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Der Dragon Ball-Schöpfer hat das geplante Design zwar noch geändert, aber letztendlich doch noch für einen kurzen Moment im Manga und in der Anime-Serie eingebaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das ursprünglich geplante Outfit von C18 schaffte es später als kleines Easter Egg in Manga und Anime, wie oben gezeigt wurde. Auf der Suche nach Goku hielt C18 bei einem Bekleidungsgeschäft an, um sich neue Klamotten zu besorgen – schließlich ist ihr bisheriges Outfit nach den Kämpfen ziemlich ramponiert.

Ironischerweise bezeichnet C18 die beste Kleidung, die der Ladenbesitzer zu bieten hat, als "abscheulich hässlich". Da sie aber keine andere Wahl hatte, behielt sie am Ende das Cowboy-Outfit trotzdem an und verließ den Laden kurzerhand – ohne zu bezahlen.

Dragon Ball-Fan hat unwissentlich bereits vor 17 Jahren einen der größten Antagonisten von Super mit einer einzigen Zeichnung fast haargenau vorhergesagt
von Jusuf Hatic
Dragon Ball: Senzu-Bohnen hätten Zukunfts-Gohans abgetrennten Arm heilen können – aber womöglich nur unter einer Bedingung
von Myki Trieu
"Was zum Geier ist mit Gohan passiert?": Dragon Ball-Fans schauen sich alte Episoden des Super-Animes an und erinnern sich daran, wie anders die Charaktere aussahen
von Jusuf Hatic

C18 hat ihr kultiges Outfit in Dragon Ball Super abgelegt

Obwohl sich viele Fans C18 kaum ohne ihre Jeansjacke vorstellen können, änderte die Cyborg ihr Outfit in Dragon Ball Super – sehr zum Unmut einiger Zuschauer*innen. Statt Jeans, Leggings und braunen Stiefeln trägt sie dort einen schlichten, pinkfarbigen Trainingsanzug.

Die Designänderung geht womöglich auf Akira Toriyama zurück, der für seine Vorliebe für Trainingsanzüge bekannt war und selbst häufig darin zu sehen war. Ob das tatsächlich der Grund für C18s neuen Look war, werden wir nach seinem Tod aber vermutlich nicht mehr erfahren.

Welches Outfit von C18 gefällt euch am meisten und wer ist eurer Meinung nach am stylischsten in Dragon Ball?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Resident Evil Requiem: Verpasst nicht das Roulette-Rätsel, bei dem ihr einen nützlichen Gegenstand bekommt - aber auch etwas Glück braucht

vor 5 Minuten

Resident Evil Requiem: Verpasst nicht das Roulette-Rätsel, bei dem ihr einen nützlichen Gegenstand bekommt - aber auch etwas Glück braucht
Newcomer-Serie gehört jetzt schon zu den besten Animes des Jahres 2026 und das Dank einer gewagten Entscheidung

vor 32 Minuten

Newcomer-Serie gehört jetzt schon zu den besten Animes des Jahres 2026 und das Dank einer gewagten Entscheidung
Pokémon FeuerrotBlattgrün hat einen Glitch, der euch unendlich Geld verschafft - aber nur, wenn ihr die richtige Edition besitzt

vor 50 Minuten

Pokémon Feuerrot/Blattgrün hat einen Glitch, der euch unendlich Geld verschafft - aber nur, wenn ihr die richtige Edition besitzt
PS Plus März 2026 - Schnappt euch heute 4 neue Essential-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

vor einer Stunde

PS Plus März 2026 - Schnappt euch heute 4 neue Essential-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung
mehr anzeigen