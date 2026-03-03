Dragon Ball Z: Alte Skizzen von Akira Toriyama zeigen, dass C18 ursprünglich ein ganz anderes Outfit tragen sollte

Fast hatte C18 in Dragon Ball Z einen ganz anderen Look bekommen. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

C18 gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Figuren der Dragon Ball Z-Reihe. Neben ihrer einstigen Rolle als Antagonistin und später wichtigen Verbündeten der Z-Kämpfer*innen sticht sie vor allem durch ihr markantes Outfit hervor: schwarzes Top mit gestreiften Ärmeln, zerrissene Jeansjacke und -rock, schwarze Leggings und braune Stiefel.

Jetzt enthüllen alte Skizzen von Akira Toriyama jedoch, dass für C18 ursprünglich ein ganz anderes Outfit geplant war – und das wurde in der Anime-Serie sogar ganz kurz gezeigt.

C18s ursprüngliche Kleidung war an einem Cowboy-Outfit angelehnt

Die offizielle Dragon Ball-Webseite veröffentlichte in der 184. Ausgabe von "Fast alle Werke von Akira Toriyama" alte Skizzen des Mangakas aus dem Jahr 1922. Darunter befand sich auch einer der frühesten Entwürfe zu C18 – allerdings in einem komplett anderen Outfit, als wir es heute kennen. Auf den Skizzen trägt sie einen Cowboy-Look, einen großen Mantel oder Kleid, einen dunkler Pullover mit großem Kragen und breiten, abstehenden Schulterplatten.

Sowohl die alte Skizze von Akira Toriyama als auch der Manga-Ausschnitt (via X-User PiccoDamayonaiz), in dem das Outfit als Easter-Egg aufgetaucht ist, könnt ihr hier sehen:

Akira Toriyamas alter Entwurf zu C18s Kleidung (links) und wie das Outfit es letzten Endes in den Manga geschafft hat (rechts). (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Der Dragon Ball-Schöpfer hat das geplante Design zwar noch geändert, aber letztendlich doch noch für einen kurzen Moment im Manga und in der Anime-Serie eingebaut:

Das ursprünglich geplante Outfit von C18 schaffte es später als kleines Easter Egg in Manga und Anime, wie oben gezeigt wurde. Auf der Suche nach Goku hielt C18 bei einem Bekleidungsgeschäft an, um sich neue Klamotten zu besorgen – schließlich ist ihr bisheriges Outfit nach den Kämpfen ziemlich ramponiert.

Ironischerweise bezeichnet C18 die beste Kleidung, die der Ladenbesitzer zu bieten hat, als "abscheulich hässlich". Da sie aber keine andere Wahl hatte, behielt sie am Ende das Cowboy-Outfit trotzdem an und verließ den Laden kurzerhand – ohne zu bezahlen.

C18 hat ihr kultiges Outfit in Dragon Ball Super abgelegt

Obwohl sich viele Fans C18 kaum ohne ihre Jeansjacke vorstellen können, änderte die Cyborg ihr Outfit in Dragon Ball Super – sehr zum Unmut einiger Zuschauer*innen. Statt Jeans, Leggings und braunen Stiefeln trägt sie dort einen schlichten, pinkfarbigen Trainingsanzug.

Die Designänderung geht womöglich auf Akira Toriyama zurück, der für seine Vorliebe für Trainingsanzüge bekannt war und selbst häufig darin zu sehen war. Ob das tatsächlich der Grund für C18s neuen Look war, werden wir nach seinem Tod aber vermutlich nicht mehr erfahren.

Welches Outfit von C18 gefällt euch am meisten und wer ist eurer Meinung nach am stylischsten in Dragon Ball?