Dragon Ball: Alle diese Figuren sind mit Son Goku verwandt und einige kennt ihr vielleicht gar nicht

Son Goku hat weitaus mehr Verwandte abseits seiner Enkelin Pan. (Bild: © Akira Toriyama, Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Dragon Ball hat einen großen Cast an Figuren. Da überrascht es nicht, dass auch der Familienstammbaum der einzelnen Charaktere recht groß ausfällt. Schauen wir uns die Verwandten des Protagonisten und Saiyajin-Kriegers Son Goku genauer an, zeigt sich sogar, dass der Z-Kämpfer so einige Verwandte hat, die wohl nicht jeder DB-Fan kennt.

Son Gokus Familie reicht noch weiter als bis zu seiner Enkelin Pan

Son Gokus ursprünglicher und echter Saiyajin-Name ist eigentlich Kakarot. Seinen Namen als “Son Goku” hat er von seinem Adoptiv-Opa Gohan bekommen, der ihn als Baby in einer Kapsel gefunden und aufgezogen hat.

Son Goku ist der zweite Sohn der beiden Saiyajins Bardock und Gine, die ihn nach einem Angriff auf ihren Planeten zur Sicherheit auf die Erde geschickt haben. Somit ist er auch der jüngere Bruder des ersten Sohnes Radditz.

Son Goku mit seinen Söhnen Gohan und Goten und seiner Frau Chi Chi. (Bild: © Akira Toriyama, Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Im Laufe der Geschichte von Dragon Ball heiratet Son Goku dann die Tochter des Rinderteufels und Kämpferin Chi Chi. Zusammen mit ihr hat Son Goku später die zwei Söhne Son Gohan und Son Goten.

Durch Son Gohans Ehe mit Videl wurde auch sie als seine Schwiegertochter ein Teil seiner Familie. Son Gohans und Videls Tochter Pan ist somit die Enkelin von Son Goku, die den Familienstammbaum eigentlich abschließen würde.

Es ist fast die komplette Son-Familie auf einen Bild: (Bild: © Akira Toriyama, Bird Studio / Shueisha, Toei Animation)

Es gibt jedoch noch mindestens zwei weitere Figuren, die mit dem Saiyajin-Krieger verwandt sind und von denen ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt: Goku Jr (Dragon Ball GT) und Beat (Super Dragon Ball Heroes).

Goku Jr stammt aus Dragon Ball GT und wurde als ferner Nachfahre von Son Goku in einem Gespräch zwischen den Nachfahren von Bulma und Chi Chi am Ende der Serie enthüllt.

Beat, auch bekannt als der Saiyajin-Held, ist ein Erdling, der die fortschrittliche Zeitreise-Technologie der Dragon Ball Heroes-Maschinen aus Super Dragon Ball Heroes nutzt. In der “World Mission” wird auch er als Nachfahre von Son Goku enthüllt.

Wichtige Anmerkung: Da es bei Super Dragon Ball Heroes und besonders bei Dragon Ball GT von der Community oft in Bezug zur Kanon-Handlung zu Diskussionen kommt, wären diese beiden Charaktere also mit Son Goku zwar in ihren dazugehörigen Universen und Geschichten verwandt, aber ob sie offiziell zur eigentlichen Handlung von Dragon Ball gehören ist umstritten.

Hier habt ihr erneut alle Verwandte von Son Goku im Überblick:

Bardock (Vater)

Gine (Mutter)

Raditz (Älterer Bruder)

Opa Gohan (Adoptiv-Opa)

Chi Chi (Ehefrau)

Rinderteufel (Schwiegervater)

Unbekannte Schwiegermutter

Gohan (Ältester Sohn)

Goten (Jüngster Sohn)

Videl (Schwiegertochter)

Pan (Enkelin)

Goku Jr. (Nachfahre)

Beat (Nachfahre)

Nennenswert, aber nicht offiziell bestätigt, sind auch die spielbaren Charaktere aus Dragon Ball Online, auch bekannt als “Youths”. Gleiches gilt für die Protagonisten aus dem Dragon Ball Xenoverse-Universum, da dort der Spieler oder die Spielerin das Volk der Saiyajins auswählen kann und somit ebenfalls mit Son Goku blutsverwandt sein könnten.

Erinnert ihr euch noch an Goku Jr. aus Dragon Ball GT und wer wird nach eurer Meinung Son Gokus Erbe in ferner Zukunft antreten?