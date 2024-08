Dragon Ball: Son Goku hätte alle Gegner mit Leichtigkeit besiegt, wenn er diese mächtige Fähigkeit nicht vergessen hätte

Dragon Ball-Kämpfer Son Goku hat auch so die meisten Feinde ganz gut besiegt, hätte es aber einfacher haben können.

Dragon Ball existiert schon so lange, dass bestimmte Figuren oder Techniken durchaus in Vergessenheit geraten können. Aber bei dieser Fähigkeit, die Haupt-Protagonist Son Goku beherrscht, wirkt das besonders ärgerlich.

Er hätte dadurch nämlich mit den allermeisten Gegnern einfach kurzen Prozess machen können – wenn er die Technik weiter trainiert und nicht einfach vergessen hätte. Zumindest können wir uns nicht erklären, wieso sie nicht öfter zum Einsatz gekommen ist.

Son Goku beherrscht eigentlich Telepathie, setzt die aber seit Ewigkeiten nicht mehr ein – dabei ist sie so mächtig

Darum geht's: Son Goku hat bereits mehrmals in Dragon Ball die Fähigkeit der Telepathie eingesetzt. Einmal, um Krillin die Hand aufzulegen und so innerhalb kürzester Zeit auf den neuesten Stand der Ereignisse gebracht zu werden. In Nullkommanichts wusste er grob, was sich auf Namek zugetragen hatte.

Das zweite Mal, dass Son Goku Telepathie genutzt hat, war zusammen mit Vegeta. Gemeinsam haben sich die beiden im Bewusstsein des guten Boo herumgetrieben, um nachvollziehen zu können, wie die Abspaltung von Evil Boo eigentlich vonstatten gegangen war. Aber danach ist es nie wieder dazu gekommen, dass Son Goku diese Technik angewandt hat.

Dabei wäre sie so nützlich: Wenn wir davon ausgehen, dass Son Goku nach ausreichendem Telepathie-Training in der Lage gewesen wäre, die Fertigkeit auch ohne Berührungen einzusetzen, hätte sie ihm haufenweise Ärger ersparen können.

In jedem einzelnen Kampf der Dragon Ball-Geschichte hätte er so die Gedanken seiner Feinde lesen können und wäre darüber im Klaren gewesen, was sie als Nächstes tun wollen.

Im Kampf wäre das extrem mächtig: Mit Hilfe des Gedankenlesens hätte Son Goku also theoretisch immer voraussagen können, wie sich die Gegner als nächstes bewegen, mit welchen Attacken sie angreifen und was sie als nächstes planen. All den Feinden stets einen Schritt voraus zu sein, hätte sich mit Sicherheit als extrem praktisch und hilfreich erwiesen (via: Mein MMO).

Telepathie ist keine Dragon Ball-Seltenheit: Im Dragon Ball-Universum wird das Gedankenlesen immer wieder praktiziert, es wäre also keine allzu große Überraschung, wenn Son Goku die Technik verfeinert hätte.

Muten Roshi hat Telepathie genauso wie der Herr der Kraniche bei einem der großen Kampfsport-Turniere eingesetzt und Meister Kaio setzt auf die Fähigkeit sogar regelmäßig, um mit anderen Lebewesen über weite Strecken zu kommunizieren.

Was haltet ihr von der Idee und was glaubt ihr, woran das liegt? Findet ihr es logisch, dass die Telepathie einfach unter den Tisch gefallen ist?