Dragon Ball: Alle alternativen Zeitlinien erklärt - Worum geht es? Wer lebt? Wer stirbt?

Wir stellen euch alle Dragon Ball-Zeitlinien vor!

Seit Future Trunks' erstem Auftritt in Dragon Ball Z sind Zeitreisen und alternative Zeitlinien nicht mehr aus dem Anime- und Manga-Hit wegzudenken. In diesem Artikel schauen wir uns gemeinsam mit euch an, wie viele alternative Zeitlinien es in der DB-Saga gibt.

Zeitlinie 1: Die Hauptzeitlinie

Diese Zeitlinie wird als History 1, Real Story's History oder auch True Timeline bezeichnet. Hier ereignen sich all jene Abenteuer, die Son-Goku und seine Freunde im Laufe der vier großen Anime-Serien des Franchise erleben.

Die Geschichten, denen wir in der Anime-Serie folgen, spielen in der Hauptzeitlinie.

Hier sehen wir, wie Son-Goku in Dragon Ball zusammen mit Bulma in die weite Welt hinauszieht, in Dragon Ball Z gegen Dämon Boo kämpft, in Dragon Ball Super zu einem Gott wird und in Dragon Ball GT den Vierfachen Super-Saiyajin erreicht.

Obwohl diese Zeitlinie als "True Timeline" bezeichnet wird, ist sie eigentlich das Produkt der Eingriffe zweier Zeitreisender (Future Trunks & Cell).

Zeitlinie 2: Future Trunks' Heimat

In Trunks' Zeitlinie ist alles zunächst so verlaufen, wie wir es aus DB und DBZ kennen. Son-Goku starb jedoch an einem Herzvirus und C17 sowie C18 ermordeten, abgesehen von Bulma, Trunks und Son-Gohan, alle Hauptfiguren.

In Zeitlinie 2 wurde Trunks von Son-Gohan trainiert.

Mit seiner Zeitmaschine reiste Trunks schließlich von seiner History 2-Timeline in unsere primäre Zeitlinie. So sorgte er dafür, dass deren Geschichte einen anderen Verlauf nehmen sollte. Später besiegte er C17, C18 sowie Cell und verhinderte Boos Wiedererweckung.

Nachdem mit Goku Black in Dragon Ball Super ein weiterer Bösewicht auf der Bildfläche erschienen ist, reiste Trunks erneut in der Zeit zurück. Mit Son-Goku und Vegeta nahm er den Kampf auf, doch letztendlich musste König Zeno diese Zeitlinie komplett auslöschen.

Zeitlinie 3: Cells Heimat

Die Geschehnisse der History 3-Zeitlinie ähneln denen aus History 2, doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Nachdem Trunks C17 und C18 getötet hat, wird er kurz vor seiner Rückkehr in die Vergangenheit von Cell ermordet.

In Zeitlinie 3 tötet Cell Trunks und stiehlt danach dessen Zeitmaschine.

Danach reist Cell mit der Zeitmaschine in die History 1-Zeitlinie. Dort absorbiert er C17 sowie C18 und erreicht seine perfekte Form. Am Ende wird Cell von Son-Gohan besiegt.

Zeitlinie 4: Die ungesehene Geschichte

Die Geschichte der History 4-Zeitlinie verläuft ähnlich wie die von History 1. Den Z-Kämpfern ist es in dieser Timeline gelungen, die Cyborgs zu vernichten. Trunks aus Zeitlinie 3 reist in diese Timeline und verändert sie dadurch, kehrt anschließend in seine Zukunft zurück und vernichtet dort die Cyborgs.

In Dragon Ball-Zeitlinie 4 nimmt Trunks nicht an den Cell-Spielen teil.

Anschließend erreicht Cell in History 4 seine perfekte Form und die Cell-Spiele finden statt, allerdings ohne Trunks. Szenen aus dieser Zeitlinie haben wir bis heute nicht gesehen.

Zeitlinie 5: Die große Unbekannte

Über die Geschichte dieser Dragon Ball-Zeitlinie ist quasi nichts bekannt. Wir wissen nur, dass es in ihr einen Trunks gibt oder gab. Dieser Trunks reiste mit seiner Zeitmaschine in History 3, um dort Freezer und dessen Vater König Cold zu töten.

Über Dragon Ball-Zeitlinie 5 wissen wir so gut wie nichts.

Anschließend kehrte dieser Trunks in seine Timeline zurück. Es wäre möglich, dass er danach nie wieder in Zeitlinie 3 gereist ist. Womöglich wurde er von den Cyborgs in seiner Zeitlinie ermordet, ähnlich wie Son-Goku und die Z-Kämpfer.

Zeitlinie 6: Goku Black wird geboren

History 6 ist unsere unveränderte Hauptzeitlinie, in der Beerus Zamasu nicht ausgelöscht hat. Zamasu ermordet seinen Mentor Gowasu, stiehlt dessen Zeitring und tauscht dank der Super Dragon Balls seinen Körper mit dem von Son-Goku.

Dragon Ball Super-Bösewicht Goku Black stammt aus Zeitlinie 6.

Als Future Trunks in die Hauptzeitlinie reist, um Son-Goku und Vegeta um Hilfe zu bitten, verändert er die Geschichte (erneut). Das liegt daran, dass er an einem Zeitpunkt ankommt, an dem Zamasu noch nichts von Son-Goku und dessen Kraft weiß.

Die Ereignisse mündeten letztendlich darin, dass Beerus in dieser veränderten Zeitlinie Zamasu zerstört hat. Dadurch hat er eine weitere alternative Zeitlinie geschaffen, denn das passiert immer, wenn ein Gott einen anderen umbringt.

Zeitlinie 7: Trunks und Mai im Doppelpack

Im Dragon Ball Super-Anime entsteht diese Timeline, als Whis Beerus dazu anhält, Zamasu zu töten, ehe dieser gegen die Götter aufbegehrt. Zamasus Plan wird gestoppt.

Dragon Ball Super-Manga-Zeichner Toyotaro erklärt Zamasus/Goku Blacks Zeitreise.

Im Dragon Ball Super-Manga entsteht Zeitlinie 7, als Trunks und Mai aus Timeline 2 ihre Zeitmaschine benutzen, um den Tod des Kaioshins zu verhindern. Damit retten sie unbewusst auch Beerus das Leben. Später leben Trunks und Mai in dieser Zeitlinie.

Wie viele Zeitlinien gibt es in Dragon Ball?

Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Spiele wie etwa Dragon Ball Xenoverse und Super Dragon Ball Heroes führen nämlich viele weitere Zeitlinien ein.

Super Dragon Ball Heroes spielt in einer von vielen weiteren alternativen Zeitlinien.

DBX behandelt zum Beispiel die Geschehnisse der 13 alten DBZ-Kinofilme als alternative Timelines. Außerdem behandelt das Spiel auch Dragon Ball GT als alternative Zeitlinie.

Heroes führt im Rahmen seiner Geschichte zudem zahlreiche neue abweichende Timelines ein. Laut Aeos, einem einstigen Kaioshin der Zeit, soll es wenigstens (!) 76.434.925.761 unterschiedliche Zeitlinien geben.

