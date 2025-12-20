Son Goku hat in ganz Dragon Ball Z diesen beliebten Charakter nie getroffen, obwohl er einer der wichtigsten Gegner war

Son Goku ist selbst darüber überrascht, dass er diesen Charakter in ganz Dragon Ball Z nie in Person getroffen hat. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

In Dragon Ball Z war jeder einzelne Bösewicht unvergesslich. Von Radditz aus der Saiyajin-Arc bis hin zur legendären letzten Arc mit Dämon Boo gab es zahlreiche Schurken, die Goku und seine Freund*innen bekämpft und besiegt haben.

Darunter gibt es aber auch einen bestimmten Gegner, der eine enorme Rolle in der alternativen Zeitlinie von Trunks gespielt hat, aber dennoch bis Dragon Ball Super Son Goku nie über den Weg gelaufen ist: Der Cyborg C17.

Letztes Update am 20. Dezember 2025: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

C17 wurde von Cell absorbiert

Während der Cyborg-Arc ist Goku am Herzvirus erkrankt. Dank der Hilfe von Trunks aus der Zukunft hat er zwar eine Medizin dagegen bekommen, musste sich aber dennoch erst vom Virus erholen. Danach machte er sich sofort auf den Weg zu Trunks und Vegeta, die im Raum von Geist und Zeit trainiert haben.

11:01 Dragon Ball: Sparking! Zero enthüllt alle Kämpfer und das Roster ist RIESIG!

Piccolo hingegen kämpfte währenddessen auf der Erde gegen C17, der zum Zeitpunkt der Cyborg-Arc mit seiner Zwillingsschwester einen der gefährlichsten Antagonisten darstellte. C17 wurde aber wiederum kurzerhand von Cell in dessen dazugehörigen Arc absorbiert, noch bevor Goku angekommen war, um Piccolo mit einer Teleportation zu retten. Das war das letzte Mal, dass wir C17 in der Cell-Arc sahen.

Sogar in der Boo-Saga traf C17 nie offiziell auf Son Goku

Der Cyborg-Zwilling wurde in der Boo-Saga zwar nach dem Sieg über Cell mithilfe der Dragon Balls wieder zum Leben erweckt, von ihm fehlte aber trotzdem jede Spur – bis zum entscheidenden Zeitpunkt, als Goku die Genkidama außerhalb der Erde vorbereitete.

In diesem Moment befand sich C17 auf der Erde und hörte Gokus Stimme über die Meister Kaios Telepathie-Fähigkeit. Goku und Vegeta forderten die Menschen dazu auf, ihre Hände zu heben und Goku mit genug Energie für die Genkidama zu versorgen, damit er Boo ein für alle Mal zur Strecke bringen konnte.

Obwohl C17 die Stimme von Goku zu erkennen scheint, ist dies eher auf eine Änderung des Drehbuchs durch Akira Toriyama zurückzuführen. Toriyama verriet in der Vergangenheit, dass der Charakter, der Gokus Stimme während der Szene erkennt, eigentlich Lunch sein sollte und in letzter Sekunde durch C17 ersetzt wurde.

Es ist natürlich auch möglich, dass er Gokus Stimme aufgrund von Dr. Geros Manipulation kannte, als er C17 in einen Cyborg verwandelte. Schließlich wurde er beauftragt, Son Goku zu töten.

Son Goku ist C17 in Dragon Ball Z also nie wirklich begegnet. Erst in Dragon Ball Super sehen die Fans die beiden zum ersten Mal zusammen. Son Goku suchte in der Nachfolgeserie C17 auf, um ihn für das Turnier der Macht zu rekrutieren.

