Dragon Ball Super: Bild verschmilzt Son Gokus Super Saiyajin 4 mit Ultra Instinct und das Ergebnis verblüfft uns

Wie würde Son Goku aussehen, wenn zwei seiner Formen verschmelzen würden?

Son Goku ist nicht nur bei euch auf Platz 1 der beliebtesten Dragon Ball-Charaktere, sondern auch für Künstler ein gerne genommenes Motiv. Ein Künstler hat beispielsweise gezeigt, wie Sylvester Stallone als der beliebte Saiyajin aussehen würde, ein anderer sieht Jackie Chan eher als den perfekten Son Goku.

Der Dragon Ball-Künstler Gabriel da Silva zeichnet lieber die Anime-Version des Saiyajins und hat in einem Bild zwei von Son Gokus stärksten Transformationen in eine Form verschmolzen. Wir zeigen euch, wie sich der Künstler das vorstellen würde (via 3djuegos).

Dragon Ball: Son Goku als SSJ4 mit Ultra Instinct

Wie sieht Son Gokus neue Form aus? Gabriel da Silva hat einen Son Goku gezeichnet, der seine Super-Saiyajin-Stufe 4 erreicht hat und dabei in die Ultra Instinct-Form wechselt. Er hat die langen, wuscheligen Haare und dichten Augenbrauen der SSJ4-Form, aber helle Haare und eine bläuliche Aura wie aus der UI-Form.

Außerdem hat der Künstler Son Goku mit einigen Details verziert, die ihn wie einen Krieger aus dem hohen Norden wirken lassen. Er hat eine Schneeflocke auf dem Gürtel und auf seiner Robe steht rechts das japanische Zeichen für Eis.

Sein Bild könnt ihr euch hier ansehen:

Hinzu kommt, dass er in seiner Hand einige Eiskristalle erzeugt und blaue Kristallohrringe trägt. Zudem sind seine Haare in den unteren Spitzen, die seine Brust berühren, blau gefärbt. Der Künstler hat sich also einige Freiheiten genommen, um zwei von Son Gokus stärksten Formen miteinander zu verschmelzen.

Was sind das für zwei Formen? Den SSJ4 konnte Son Goku erreichen, nachdem Pan ihn aus seiner Rage als Goldener Wehraffe befreit hat. Der Super-Saiyajin-Stufe 4 kann allerdings nur erreicht werden, wenn der Besitzer seinen affenähnlichen Schwanz noch hat.

Die Ultra Instinct-Form ist eine Technik, die Engel wie Whis gemeistert haben. Sie trennt die Gefühle und Emotionen vom Körper, sodass der Kämpfer völlig unabhängig von seinen Gedanken kämpfen kann.

Leider handelt es sich dabei nicht um eine offizielle Form aus dem Anime oder Manga, sondern vielmehr um ein Gedankenexperiment eines Fans. Doch hätte Son Goku tatsächlich so eine Form erreicht, wäre er vermutlich viel zu stark für seine Gegner gewesen. So hätten wir nicht die spannenden Kämpfe erlebt, für die wir Son Goku so lieben.

Wie findet ihr die Form von Son Goku?