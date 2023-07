Dragon Ball: Das sind eure beliebtesten Saiyajins! Platz 1 ist keine große Überraschung

Wir präsentieren euch Top 5 Saiyajin!

Die Saiyajins sind ein außerirdisches Volk, das vom Planeten Vegeta stammt. Optisch sehen sie einem normalen Menschen sehr ähnlich, jedoch haben sie von Geburt an einen Schweif, der an einen Affenschwanz erinnert. Sie sind ein sehr mächtiges und kriegerisches Volk, das Planeten erobert und diese dann an den Meistbietenden verkauft.

Son Goku bzw. Kakarott selbst ist vermutlich nicht der repräsentativste Saiyajin, da er auf der Erde bei Menschen aufgewachsen ist. Im Laufe der Kapitel und Folgen tauchen jedoch zahlreiche weitere Saiyajins auf. Von Vegeta über Broly bis hin zu Son Gokus Sohn Son Gohan, haben alle ihre eigenen Hintergrundgeschichten und Charakterzüge.

In unserer Umfrage durftet ihr eure liebsten Saiyajins wählen – und wir erinnern daran: Hier geht es nicht um Stärke, sondern Charisma! Wir stellen euch die Top 5 der beliebtesten Saiyajins der GamePro-Community und anschließend das komplette Umfrageergebnis genauer vor.

Platz 5: Gogeta

Gogeta ist die Fusion aus Son Goku und Vegeta!

Platz 5 belegt direkt ein Saiyajin, der durch die Fusion zwei der bekanntesten Saiyajins überhaupt entstanden ist. Im Film Dragon Ball Z: Fusion versuchen Son Goku und Vegeta zu fusionieren, doch der erste Versuch schlägt fehl und nur ein schwacher Gogeta entsteht. Nachdem sich die Fusionspartner noch einmal getrennt haben, gelingt ihnen beim zweiten Versuch die Fusion zu einem mächtigen Gogeta in Super-Saiyajin-Form.

Platz 4: Broly

Broly ist einer der stärksten Saiyajin!

Auf Platz 4 habt ihr den legendären Super-Saiyajin Broly gewählt. Schon in seiner Kindheit war klar, dass Broly ein immens starker Saiyajin ist. Seine unkontrollierbare Wut macht ihn so mächtig, dass er die komplette Rasse der Saiyajins gefährdet. Deshalb wollte König Vegeta ihn direkt beseitigen, doch Broly gelang es zu entkommen. Um seine Kraft und vor allem seine Wut kontrollieren zu können, ließ sein Vater Paragus ein Gerät von Wissenschaftlern entwickeln.

Platz 3: Son Gohan

Son Goku ist der Sohn von Son Gohan.

Son Gohan, der Sohn von Son Goku, belegt den dritten Platz. Im Gegensatz zu den meisten Saiyajin wendet Son Gohan nur ungern Gewalt an. Er ist das Kind eines Saiyajins und eines Menschen und vereint damit die Tugenden beider Völker. Nach dem Tod seines Vaters wird Son Gohan von Piccolo trainiert, um im Kampf gegen Vegeta und Nappa Stand halten zu können. Später erreicht er die Super-Saiyajin-Stufe 2 und lernt zahlreiche mächtige Attacken wie sein Vater Son Goku.

Platz 2: Vegeta

Vegeta wird auch Prinz Vegeta genannt.

Platz 2 belegt der Prinz der Saiyajins: Vegeta. Anfangs arbeitete er unter Freezers Kommando und stand Son Goku zunächst als Antagonist gegenüber. Erfüllt von Stolz und so egozentrisch wie er ist, will er alle Dragon Balls finden, um sich ewiges Leben zu ermöglichen. Doch im Laufe der Kapitel und Folgen macht er einen starken Charakterwandel durch. Er kehrt Freezer komplett den Rücken, um ein friedliches Leben auf der Erde mit seiner Frau Bulma und seinen späteren Kindern Trunks und Bulla zu führen. Auch seine Beziehung zu Son Goku verändert sich stark, sodass sie oft Seite an Seite kämpfen und fusionieren. Trotzdem konkurriert er immer noch mit Son Goku darum, wer der stärkste Saiyajin ist.

Platz 1: Son Goku

Son Goku ist der beliebteste Saiyajin!

Auch in eurer Abstimmung hat Son Goku es wieder bewiesen: Er ist nicht nur der stärkste, sondern auch der beliebteste Saiyajin! Son Goku ist der Sohn von Bardock und Gine und heißt eigentlich Kakarott. Seine Eltern schickten ihn als kleines Kind auf die Erde, um diese zu vernichten. Doch stattdessen landete er bei seinem Ziehgroßvater Son Gohan, der ihm auch seinen Namen Son Goku gab. Leider verwandelte er sich im Kindesalter in einen Weraffen und tötete seinen Adoptiv-Opa. Ohne Erinnerungen an seine Herkunft lebt er nun alleine in der Wildnis, bis er irgendwann auf Bulma trifft und von den Dragon Balls erfährt. Mit der Zeit wird er zu einem der stärksten Kämpfer auf der Erde. Dadurch beschützt er nicht nur mehrmals den Planeten, sondern auch das ganze Universum vor unzähligen Bösewichten.

Das vollständige Ranking eurer beliebtesten Saiyajins

Die Liste der Saiyajins im Dragon Ball Universum ist ziemlich lang. Der ein oder andere Saiyajin wird es daher leider nicht in die Top 5 geschafft haben. Wie euer Favorit abgeschnitten hat, könnt ihr hier in den vollständigen Umfrageergebnissen erfahren (Stand 27.06.2023 - Abstimmungen Gesamt: 2.974):

Son Goku (29%, 1.320 Abstimmungen) Vegeta (20%, 900 Abstimmungen) Son Gohan (9%, 404 Abstimmungen) Broly (7%, 315 Abstimmungen) Gogeta (7%, 301 Abstimmungen) Vegetto (7%, 299 Abstimmungen) Bardock (4%, 176 Abstimmungen) Zukunfts-Trunks (3%, 153 Abstimmungen) Trunks (3%, 137 Abstimmungen) Son Goten (2%, 104 Abstimmungen) Goku Black (2%, 98 Abstimmungen) Zukunfts-Son Gohan (2%, 79 Abstimmungen) Gotenks (2%, 70 Abstimmungen) Pan (1%, 32 Abstimmungen) König Vegeta (1%, 23 Abstimmungen) Raditz (1%, 23 Abstimmungen) Gine (0%, 14 Abstimmungen) Bra (0%, 14 Abstimmungen) Nappa (0%, 10 Abstimmungen) Tarble (0%, 4 Abstimmungen) Paragus (0%, 1 Abstimmung)

Son Goku ist der beliebteste Saiyajin! Hat euch das Umfrageergebnis überrascht oder habt ihr nichts anderes erwartet? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, für wen ihr abgestimmt habt und warum!