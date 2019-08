Dragon Ball Super: Son Goku hat jetzt einen neuen Trainer

Im Dragon Ball Super-Manga treibt Superschurke Moro immer noch sein Unwesen. Bisher ist es weder Son Goku und Vegeta noch Majin Boo und dem Daikaioshin gelungen, wirklich etwas gegen ihn auszurichten. Das könnte sich bald aber ändern: Son Goku hat in Merus anscheinend endlich jemanden gefunden, der ihm dabei helfen könnte, seine Ultra Instinkt-Form zu perfektionieren.

Was ist Ultra-Instinkt? Son Goku meistert seine mächtigste Verwandlungsstufe und holt das absolute Maximum heraus. Die perfektionierte Ultra Instinkt-Form war am Ende des großen Turniers der Macht bereits im Anime zu sehen. Hier könnt ihr euch die Ultra Instinkt-Form anschauen.

Das Problem: Son Goku schafft es bisher eigentlich noch nicht, die Transformations-Stufe bewusst einzusetzen. Um die Ultra Instinkt-Kräfte wirklich willentlich zu entfesseln, benötigt unser aller Lieblings-Saiyajin wohl noch das letzte gewisse Etwas.

Merus kann vielleicht helfen. Der elitäre Patrouillen-Mann Merus verfügt anscheinend über ungeahnte Fähigkeiten. Das stellt Son Goku jedenfalls im neuen Kapitel des Mangas überrascht fest. Die beiden setzen dann auch direkt zum Sparring an.

Siehe da: Merus kann Son Goku offenbar ganz instinktiv das Wasser reichen. Der zeigt sich beeindruckt und bittet die Nummer eins der Galaktischen Patrouille, ihm seine Tricks beizubringen. Der willigt ein und wir können uns drauf freuen, dass Son Goku wohl bald wieder mal eine Stufe stärker wird.

Looks like Goku is gonna have to result to use Ultra Instinct to take Moro down #Goku #Dragonball #Manga #anime #moro pic.twitter.com/MounOvz4VD