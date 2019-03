Dragon Ball Super - Was Moro zum größten Albtraum der Saiyajins macht

Dragon Ball Super konfrontiert die Helden Vegeta und Son Goku mit dem neuen und besonders bösartigen Superschurken Moro. Der trägt den schönen Beinamen Planetenfresser und entpuppt sich als wahrer Albtraum für die Saiyajins. Seine schwarze Magie erlaubt ihm nämlich Dinge, die Moro möglicherweise zum stärksten Gegner machen, mit denen es Son Goku und die anderen Dragon Ball-Helden bisher zu tun bekommen haben.

Der Kampf zwischen Moro, Vegeta und Son Goku dauert nun schon einige Manga-Ausgaben an. Bisher sieht es nicht danach aus, als würden die beiden Helden in der Lage sein, etwas gegen den Super-Fiesling ausrichten zu können. Ganz im Gegenteil.

Moro besitzt Fähigkeiten, die ihn selbst überraschen: Der Planetenfresser heißt so, weil er die Energie sämtlicher Lebewesen aufnehmen kann. Weder Menschen noch Pflanzen sind vor ihm sicher: Moro absorbiert sämtliche Kräfte.

Wird Moro zu einer Art Super-Saiyajin? Der 10 Millionen Jahre alte Magier klaut sogar die Kraft der Super-Saiyajns. Was sich natürlich auch wieder auf Moros Stärke auswirkt. Womöglich vollzieht sich auch bei ihm eine Art Transformation auf die nächste Stufe.

#DragonBallSuper MangaChapter 46 English is Out!!!! Read it here: https://t.co/kv3ZMhtlqF pic.twitter.com/POSv6NVRnQ#DragonBallSuperManga pic.twitter.com/YU2ItMdsSx