Dragon Ball: Son Gokus mächtigste Verwandlung ist das absolute Gegenteil seiner früheren Saiyajin-Formen

Son Goku ist der mächtigste Kämpfer des Universums, nachdem er Gas besiegt hat.

Die ersten Transformationen zum Super-Saiyajin in Dragon Ball haben vor allem auf Wut und Kraft gesetzt. Die Verwandlung wurde zu Beginn vor allem durch extreme Emotionen ausgelöst. Seitdem hat sich aber viel getan, Son Goku und Vegeta hantieren mit Techniken von Göttern und Engeln. Die sind per se schon ganz anders, aber die bisher mächtigste Form stellt selbst dieses Konzept noch einmal auf den Kopf.

Dragon Ball: Son Gokus bisher mächtigste Form dreht das Ultra Instinkt-Konzept komplett um

Was ist Ultra Instinkt? Ultra Instinkt ist eine Technik der Engel in Dragon Ball. Sie befinden sich permanent in einem absolut ausgeglichenen, entspannten Zustand. Das hat zur Folge, dass sie beinahe unverwundbar sind und Angriffen fast schon automatisch ausweichen können.

Son Goku ist mit seiner Ultra Instinkt-Form und den silbrigen Haaren sehr nah an diese Fähigkeit der Engel herangekommen. Er kann sie zwar nicht lange nutzen, aber Ultra Instinkt schöpft auch bei Son Goku daraus Kraft, den eigenen Geist zu leeren und absolute innere Ruhe zu erlangen.

In den Dragon Ball Super-Manga-Kapiteln, in denen Son Goku und Vegeta gegen Gas antreten, reicht aber selbst die eigentlich bereits perfektionierte Ultra Instinkt-Form nicht aus, um den Fiesling zu schlagen. Son Goku kann Ultra Instinkt nicht lange halten und kämpft außerdem stets damit, seine Emotionen zu unterdrücken.

Warum ist Gas so stark? Gas ist so ein formidabler Gegner, weil er sich mit Hilfe der Dragon Balls zum stärksten Kämpfer des Universums gewünscht hat. Dementsprechend können weder Son Gokus Ultra Instinkt noch Vegetas Ultra Ego wirklich etwas gegen die rohe Kraft des Bösewichts ausrichten.

Goku entwickelt Ultra Instinkt selbst weiter: Ultra Instinkt unterscheidet sich schon von den ursprünglichen Transformationen, indem die wilden Emotionen durch ein ruhiges Herz ersetzt werden. Aber Son Goku dreht den Spieß einfach noch einmal um, um überhaupt eine Chance gegen Gas zu haben.

Son Goku lässt seine Emotionen arbeiten: In einer neuen Variante der stärksten Form behält Son Goku seine schwarzen Haare. Statt sich komplett zu beruhigen und seinen Geist zu leeren, lässt der Saiyajin seinen Emotionen freien Lauf und nutzt sie, um daraus wieder neue Kraft zu ziehen. Dadurch schafft er es letztlich, sogar Gas zu besiegen (via: ScreenRant).

This chapter I found mid but happy to see Black hair ultra instinct again pic.twitter.com/5GT90U6Yir — Jax (@JaxBladeFitness) June 29, 2022

Stärker geht's nicht? Wenn Son Goku den stärksten Kämpfer des Universums besiegt hat, muss er logischerweise jetzt der mächtigste Kämpfer seines Universums sein. Allerdings taucht kurz darauf Freezer in einer neuen Form auf und macht kurzen Prozess mit Vegeta und Son Goku. Wir können also fest davon ausgehen, dass Son Goku auch diese bisher mächtigste Transformation noch einmal übertrumpfen muss.

Was glaubt ihr, wohin die Reise geht? Was für eine neue Form könnte gegen Freezer Black helfen?