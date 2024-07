Die Character Customization in Dragon Ball: Sparking! Zero ist ein wahrgewordener Fantraum

Selbstverständlich könnt ihr in Sparking! Zero Son Goku in all seinen verschiedenen Farben und Formen spielen.

Bandai Namco und Spike Chunsoft setzen voll und ganz auf Fanservice. In Dragon Ball: Sparking! Zero könnt ihr nämlich nicht nur unzählige verschiedene Varianten bestimmter Charaktere und von denen richtig viele spielen.



Ihr habt auch noch die Wahl, wie ihr die jeweiligen Spielfiguren an eure Vorlieben anpassen wollt. Aber nicht nur kosmetisch, sondern auch spielerisch. Das heißt zum Beispiel, dass sich bestimmte Outfits auf das Move-Set von Son Goku und Co auswirken.

Dragon Ball: Sparking! Zero erfüllt Fan-Träume und lässt euch nicht nur Outfits, sondern auch Move-Sets und Werte anpassen

Es dauert jetzt gar nicht mehr so lange, bis mit Dragon Ball Sparking Zero endlich der neueste Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe erscheint. Auch wenn er nicht mehr so heißt, macht der vierte Teil genau dort weiter, wo die anderen aufgehört haben. Das bedeutet: Ihr habt unfassbar viele Auswahlmöglichkeiten wenn ihr mit den vielen, vielen Charakteren gegen andere antretet.

Hier seht ihr den neuesten Trailer zum Fighting Game:

2:50 Dragon Ball Sparking! Zero zeigt actionreichen Budokai-Kampf mit Ultra Instinct Goku und Goku Black

Darum geht's: Bandai Namco hat einen Einsteiger*innen-Guide veröffentlicht, der einige grundlegende Funktionen des Spiels erklärt, wie zum Beispiel, was die Anzeigen auf dem HUD bedeuten. Im selben Atemzug wurde aber auch verraten, dass es viele verschiedene Anpassungsmöglichkeiten bei der Charakter-Auswahl gibt.

Dabei spielen die Werte eine wichtige Rolle:

Alle Charaktere verfügen über einen sogenannten Stats-Tree, der anzeigt, wo die jeweiligen Stärken und Schwächen der Figur liegen. Manche sind besser mit ihren Kombos oder Spezialattacken, andere greifen dafür mit normalen Attacken besser an, haben mehr Lebensenergie oder können besser mit Ki umgehen.

Hier seht ihr die einzelnen Stats im Überblick:

Special Attack : Erhöht die Stärke von Blasts und Ultimate Blasts.

: Erhöht die Stärke von Blasts und Ultimate Blasts. HP : Je höher dieser Wert ist, desto mehr Lebensenergie habt ihr.

: Je höher dieser Wert ist, desto mehr Lebensenergie habt ihr. Combo : Erhöht den Schaden, der durch Kombos angerichtet wird.

: Erhöht den Schaden, der durch Kombos angerichtet wird. Ki : Ihr verteilt stärkere Ki-Blasts und könnt euer Ki schneller aufladen.

: Ihr verteilt stärkere Ki-Blasts und könnt euer Ki schneller aufladen. Attack: Je höher, desto mehr Schaden richten Smash- und normale Attacken an.

Alle Werte sind anpassbar: Diese Stats sind nicht in Stein gemeißelt, sondern sozusagen die Grundlage, auf der die einzelnen Charaktere operieren. Sie können durch Anpassung, Transformationen oder den aktuellen Zustand wie zum Beispiel Fusionen beeinflusst werden.

Fantraum Customization: So funktioniert die Charakteranpassung in Dragon Ball Sparking Zero

Jeder einzelne Charakter lässt sich anpassen, und zwar im Hinblick auf die folgenden Auswahlmöglichkeiten, von denen nur die wenigsten rein kosmetisch sind.

Outfits: Je nachdem, welche Klamotten ihr freigeschaltet habt, könnt ihr unterschiedliche Kleidung für die einzelnen Figuren auswählen. Das beeinflusst keine Werte, ändert aber manchmal, welche Moves und Attacken euch zur Verfügung stehen.

Je nachdem, welche Klamotten ihr freigeschaltet habt, könnt ihr unterschiedliche Kleidung für die einzelnen Figuren auswählen. Das beeinflusst keine Werte, ändert aber manchmal, welche Moves und Attacken euch zur Verfügung stehen. Accessoires : Einige Charaktere lassen sich mit besonderen Accessoires ausstatten, die sich zum Teil nicht nur auf ihren Look, sondern auch auf ganz spezifische Moves auswirken. Ihr könnt Son Goku zum Beispiel einen Heiligenschein verpassen.

: Einige Charaktere lassen sich mit besonderen Accessoires ausstatten, die sich zum Teil nicht nur auf ihren Look, sondern auch auf ganz spezifische Moves auswirken. Ihr könnt Son Goku zum Beispiel einen Heiligenschein verpassen. Type : Hier werden zusätzliche Charakteristika und Fähigkeiten definiert.

: Hier werden zusätzliche Charakteristika und Fähigkeiten definiert. Ability Items: Durch bestimmte Capsule-Anpassungen lassen sich die einzelnen Stats beeinflussen, wenn ihr zum Beispiel doch lieber stärkere Spezialattacken haben wollt.

Die Fans reagieren entsprechend begeistert: Auf Twitter, Reddit und Co herrscht absolute Hochstimmung unter den Dragon Ball-Fans, die sich jetzt noch mehr auf das Prügelspiel freuen. Vor allem, dass sich die Moves mit den verschiedenen Kostümen und Items ändern, kommt sehr gut an. Manche hätten sich aber auch gewünscht, die Moves komplett unabhängig vom Aussehen ändern zu können, was offenbar nicht geht.

Release - Wann kommt Dragon Ball: Sparking! Zero?

Am 11. Oktober 2024 ist es soweit, dann könnt ihr euch endlich in die Kämpfe stürzen. Das neueste Dragon Ball-Spiel erscheint dann für den PC, die PS5 und Xbox Series S/X. Neben der Standard-Edition gibt es natürlich auch wieder eine Ultimate-, Deluxe- und Premium Collector's Edition.

Wie findet ihr die Customization-Ankündigung? Was wünscht ihr euch noch von DB Sparking! Zero?