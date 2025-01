Dragon Ball: Sparking! Zero stürzt Cell in eine Existenzkrise und zeigt, wie unzufrieden der Bösewicht mit seiner ultimativen Form ist

Cell durchläuft in DBZ unterschiedliche Transformationen, bis er endlich seine perfekte Form erreicht. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

In Dragon Ball machen die Charaktere unzählige Transformationen durch. Der Schurke Cell kann da mit seiner überschaubaren Anzahl Formen nicht mit Verwandlungskünstlern wie Son Goku oder Freezer mithalten. Dennoch ist gerade Cell in Dragon Ball Z davon besessen, stetig an Stärke zu gewinnen, bis er schließlich seine mächtigste Form erreicht. Da stellt sich die Frage, was passiert, wenn dieser nach Perfektion strebende Schurke auf eine noch stärkere Version seiner selbst trifft. Dragon Ball: Sparking! Zero hat die Antwort.

In DB: Sparking! Zero trifft Cell auf Cell Max

Obwohl Dragon Ball: Sparking! Zero uns in unserem Test auf GamePro nicht vollumfänglich überzeugen konnte, ist der Fanservice sehr gelungen. Das liegt an den unzähligen "Was wäre, wenn?"-Szenarien sowie den vielen kleinen, unscheinbaren Momenten in Konversationen.

Der Dragon Ball-Fan und X-User @zankye_gaming hebt dabei eine Stelle hervor, in der der unperfekte Cell auf seine stärkste Variante, Cell Max, trifft. Wie die kurze Konfrontation ausfällt, könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das passiert im Video: Während Cell Max ein verwirrtes Geräusch von sich gibt, zeigt sich der unperfekte Cell so gar nicht zufrieden mit seiner bisher stärksten Form. Was ihn genau daran stört, verrät er zwar nicht und doch dürfte es offensichtlich an der fehlenden Intelligenz des Wesens liegen.

„Du willst mir sagen, dass das… das die ultimative Perfektion ist, die ich erreichen wollte?“

Wer ist Cell Max nochmal?

Cell Max unterscheidet sich sehr vom unperfekten Cell, der sich in Dragon Ball Z auf der Suche nach Perfektion befindet, ehe Son Gohan und Co. ihm das Handwerk legen. Obwohl die Max-Form seine bisher stärkste Variante ist, konnte die nie ihr volles Potenzial entfalten.

Im Film Dragon Ball Super: Super Hero bekommt ihr lediglich eine unfertige Version der ultimativen Transformation zu sehen, weil sie gewaltsam abgebrochen werden musste. Dadurch verpatzte Dr. Hedo – der Wissenschaftler, der hinter Cell Max steckt und der Enkelsohn des ursprünglichen Cell-Erschaffers Dr. Gero ist – die Gelegenheit, das Monster über Gedankenkontrolle zu steuern.

Das Resultat: der in Raserei verfallene, aber dennoch mächtige Cell Max.

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Autoplay

Zum Pech von Cell und zum Glück für die Z-Krieger haben sie bis jetzt nie erleben müssen, wie stark ein intelligenter Cell Max geworden wäre. Laut dem verstorbenen Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hätte es aber selbst Broly nicht mehr mit diesem perfekten Wesen aufnehmen können.

Gibt es eine Stelle aus Dragon Ball: Sparking! Zero, die euch für seinen Fanservice besonders im Gedächtnis geblieben ist?