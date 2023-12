Dragon Ball Sparking! Zero: Im neuen Budokai-Spiel können wir sogar aktiv das Wetter beeinflussen

Dragon Ball Sparking! Zero stellt den vierten Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe dar und dreht ordentlich auf.

Dragon Ball-Fans können sich freuen: Bei den Game Awards 2023 wurde mit Dragon Ball Sparking! ZERO ein neues Budokai Tenkaichi-Spiel angekündigt. Das heißt jetzt auch international so, wie es bisher immer in Japan genannt wurde und dürfte erneut vor allem eine richtig dicke Portion Fan-Service bieten. Jetzt gibt es neue Infos, was uns in dem Fighting Game erwartet.

Dragon Ball Sparking! Zero lässt euch durch Transformationen und Aufladen sogar das Wetter verändern

Darum geht's: In der neuesten Ausgabe des V Jump-Magazins stecken auch einige neue Infos zum kommenden Dragon Ball-Spiel. Das basiert auf der Unreal Engine 5 und soll dementsprechend natürlich besonders hübsche Effekte auf unsere Bildschirme zaubern. Zum Beispiel bei den Verwandlungen, beim Aufladen des Kis und auch bei den Wettereffekten.

Hier könnt ihr euch nochmal den ersten Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero ansehen:

1:03 Dragon Ball Sparking! Zero – Ankündigungstrailer zum neuen Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe

Aktiver Einfluss aufs Wetter: Auf den V-Jump-Seiten wird angegeben, dass sich bei einer Transformation von zum Beispiel Son Goku zum Super Saiyajin Gott Super Saiyajin nicht nur der Wind hebt, sondern sogar das gesamte Wetter verändert wird. Wie weit diese Beeinflussung geht und ob sich das auch irgendwie auf das Gameplay auswirkt, bleibt aber natürlich noch abzuwarten.

Auch Umgebung soll sich ändern: Besonders starke Attacken können wohl auch Teile des Levels zerstören. Bei bestimmten Spezial-Angriffen sollen nicht nur Erdbrocken, sondern beispielsweise auch ganze Gebäude durch die Gegend fliegen. Auch das klingt zwar sehr beeindruckend, aber ob es sich besonders auf das Gameplay auswirkt oder einfach nur ein Effekt ist, müssen wir wohl oder übel abwarten.

Was ändert sich am Gameplay? Sie sollen vor allem schneller und noch spannender werden. Aber ansonsten bleibt es dabei, dass sich Fans auf das traditionelle Kampf-System aus den Vorgängern freuen können. Selbstverständlich sind auch wieder diverse Spezialattacken mit an Bord (via: ShonenGameZ).

"Historisches" Roster an Charakteren: Last, but not least versprechen die Menschen hinter Dragon Ball: Sparking! Zero eine riesige Auswahl an spielbaren Figuren. Bisher gibt es noch keine genauen Angaben zur Zahl, aber es soll eine "überwältigende" Menge an Kämpfern geben und das Lineup werde dafür sorgen, dass Fans auf ihre Kosten kommen. Explizit werden auch DB Super-Charaktere angekündigt.

Wie gefällt euch das, was wir bisher über Dragon Ball: Sparking! Zero wissen? Worauf hofft ihr noch?