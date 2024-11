Dragon Ball: Sparking! Zero-Fan zeigt, wie vernichtend eine Kombo-Attacke von Gohan Black und Goku Black wäre und jetzt wollen wir mehr davon sehen

Gohan Black wird womöglich in der Zukunft ein zugänglicher und spielbarer Charakter in Dragon Ball: Sparking! Zero werden. (Bild: © Shueisha / Bandai Namco)

In Dragon Ball: Sparking! Zero bekommen die Fans zum ersten Mal eine ganz andere Seite von Son Gohan zu sehen – nämlich den durch und durch bösen Fiesling Gohan Black! Da er das Gegenstück zu Goku Black aus Dragon Ball Super ist, waren die Fans neugierig, wie Vater und Sohn als antagonistisches Team aussehen würden.

Ein Fan hat dieses "Was-wäre-wenn"-Szenario in die Realität umgesetzt und eine Mod erstellt, in der Goku Black und Gohan Black Seite an Seite ihre enormen Kräfte in einem kombinierten Ki-Angriff zeigen.

Vater und Sohn als bösartiges Schurken-Duo sind gefährlicher denn je

Dragon Ball-Fan und X (ehemals Twitter)-Nutzer*in @cherieanims hat am 28. Oktober 2024 einen Ausschnitt aus Dragon Ball: Sparking! Zero veröffentlicht, der die Community mit dem Wunsch nach mehr zurücklässt. Der Clip zeigt Gohan Black, der mit einem kombinierten Ki-Angriff an der Seite von Dragon Ball Super-Bösewicht Goku Black den Helden Trunks zur Strecke bringt.

Wichtig: Gohan Black ist in diesem Fall nicht wirklich Gohan, sondern der Antagonist Zamasu aus Dragon Ball Super, der den Körper des Saiyajins übernommen hat. Im aktuellen Dragon Ball: Sparking! Zero-Spiel ist die bösartige Form von Gohan für Spieler*innen gar nicht zugänglich und dient nur als nicht spielbarer Bösewicht eines bestimmten What-If-Szenarios. Es kann aber sein, dass er zukünftig von Bandai Namco und Spike Chunsoft hinzugefügt wird.

Bei dem Ausschnitt von @cherieanims handelt es sich entsprechend um eine gemoddete Version des Spiels, bei der das ursprüngliche Modell an der Seite von Goku Black, vermutlich Zamasu, durch Gohan Black ersetzt wurde.

Der Mod zeigt aber dennoch, wie unglaublich beliebt der böse Saiyajin eigentlich ist und wie sehr die Fans ihn gerne als spielbaren Charakter hätten. Schließlich war schon Goku Black eine extreme Bedrohung für die Helden*innen in Dragon Ball. Zusammen mit Gohan Black wäre das Vater-Sohn-Duo womöglich einer der gefährlichsten Gegner und Bösewichte im Universum.

Wünscht ihr euch Gohan Black als spielbaren Charakter und würdet ihr ihn gerne in einem weiteren What If-Szenario wiedersehen?