Neuer DLC von Dragon Ball: Sparking! Zero bringt Beast Gohan und Fans fragen sich, wie Son Goku in der Form aussehen würde

Beast-Gohan ist neu in Dragon Ball: Sparking! Zero.

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt knapp drei Monate nach dem Release seinen ersten DLC. Das Hero of Justice-Pack enthält elf spielbare Kämpfer*innen, ein Piccolo-Kostüm und weitere Custom Battles. Der DLC basiert auf dem Film Dragon Ball Super: Super Hero und bringt folgerichtig auch die Beast-Form von Gohan ins Spiel.

Diesen Anlass nutzen Dragon-Ball-Fans jetzt, um sich zu fragen, wie Son Goku wohl in der Beast-Form aussehen würde und wie stark der beliebte Kämpfer dann wäre.

Wie sähe Beast-Goku aus?

Darum geht's: Die Beast-Verwandlung ist eine Verwandlung aus dem Dragon-Ball-Kosmos, die mit einer Ausnahme bisher nur Gohan nutzen konnte. In Dragon Ball Xenoverse 2 kann auch die selbsterstellte Hauptfigur die Beast-Form erreichen.

Es handelt sich um eine besonders starke Transformation, die eine Weiterentwicklung von Gohans Ultimate-Form darstellt und seine bisher stärkste Verwandlung. Nur durch die Hilfe von Piccolo konnte Gohan diese Form erreichen und auch kontrollieren.

3:13 Dragon Ball: Sparking! Zero-DLC 1 enthüllt Beast-Gohan als einen der neuen spielbaren Charaktere

Fighting-Games wie Dragon Ball: Sparking! Zero macht unter anderem aus, dass man darin Kämpfe ausfechten kann, die so in der jeweiligen Vorlage nie stattgefunden haben. Zum Beispiel Beast Gohan gegen Son Goku. In diesem Fall kommt es laut einem X-User zu einer interessanten Interaktion:

Goku fragt sich in dem Fall nämlich, ob er wohl auch die Beast-Form erreichen könnte. Da stellt sich natürlich die Frage, wie stark so ein Beast-Goku wäre und wie er wohl aussehen würde.

Die Fans sind sich dabei uneinig. Einige meinen, dass er nicht stärker wäre als in seiner "Mastered Ultra Instinct"-Form. Andere denken, dass die Mischung aus Beast und Ultra Instinct ganz neue Stärke-Maßstäbe hervorbringen könnte.

Wie die Beast-Verwandlung von Goku aussehen könnte, hat hingegen ein Hobby-Künstler gezeichnet und sich dabei natürlich an Gohans Verwandlung orientiert:

So könnte die Beast-Form von Son Goku aussehen. (Quelle: Brunojin2 auf deviantart)

Release: Das Hero of Justice-Pack von Dragon Ball: Sparking! Zero erscheint offiziell am 23. Januar. Wer den Season Pass besitzt, kann allerdings schon seit dem 21. Januar darauf zugreifen.

Und nun fragen wir wie immer euch: Wie gefällt euch die Idee von einem Beast-Goku? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion.