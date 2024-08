Dragon Ball-Spiel hat womöglich schon vor Jahren verraten, wie Son Goku und Vegeta irgendwann sterben

Son Goku und Vegeta liegen eigentlich fast immer im Clinch miteinander.

Die Dragon Ball-Helden Son Goku und Vegeta sind zwar keine Menschen, sondern Saiyajins und altern dadurch deutlich langsamer, unsterblich sind sie aber nicht. Wie die beiden ewigen Kontrahenten irgendwann das Zeitliche segnen könnten, hat eventuell schon ein beinahe vergessenes Videospiel verraten oder zumindest angedeutet: In der Dragon Ball Online-Timeline finden sich Hinweise auf den allerletzten Kampf der beiden.

Dragon Ball: So könnte der finale Kampf zwischen Vegeta und Son Goku ablaufen und ausgehen

Wer, wie, wo, was? Bei den Mutmaßungen über den Tod von Son Goku und Vegeta handelt es sich natürlich um reine Zukunftsmusik. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass die beiden demnächst ableben. Ganz im Gegenteil: In den letzten Dragon Ball Super-Kapiteln des Mangas waren sie noch sehr fidel.

Woher kommt das dann? Im MMORPG Dragon Ball Online wurde eine Timeline veröffentlicht, die aber eben weder aus dem Manga noch dem Anime stammt und dementsprechend nicht zum offiziellen Kanon gehören dürfte. Interessant ist das Gedankenspiel natürlich trotzdem und daher regt es die Fantasie vieler Fans auch schon seit vielen Jahren immer wieder an.

Das steht in dieser Timeline: Was wir in Dragon Ball Online über das Jahr 801 erfahren, ist nicht gerade viel und auch eher eine Andeutung. Darin heißt es nämlich, dass Son Goku (im hohen Alter) feststellt, dass er es wohl nicht mehr lange macht und daraufhin mit Vegeta von der Erde verschwindet, um ihre Rivalität ein- für allemal zu beenden. Jahre später wurde dann eine Supernova bemerkt, die eventuell durch den Kampf der beiden ausgelöst wurde.

Das ist natürlich nicht besonders viel, legt aber Folgendes nahe: Kurz vor ihrem altersbedingten, natürlichen Tod haben sich die beiden Konkurrenten noch einmal aufgerafft, um gegeneinander anzutreten.

Weil sie beide ungefähr gleich stark sind, geht der Kampf unentschieden aus und beide Saiyajins sterben einfach gleichzeitig in einer gigantischen Explosion, die ihre Kräfte ausgelöst haben.

Bei den Dragon Ball-Fans sorgt das für gemischte Gefühle: In Kommentaren auf Reddit heißt es zum Beispiel, dass sich einige nicht vorstellen können, dass Dragon Ball irgendwann wirklich auf so traurige, ernüchternde Art und Weise endet.

Aber selbstverständlich könnten bis dahin schon längst andere Figuren in den Fokus gerückt sein, wie es zuletzt beispielsweise bei Son Gohan und seiner Gohan Beast-Transformation der Fall war.

Wie findet ihr so ein mögliches Ende und was würdet ihr davon halten, wenn es so käme? Was würdet ihr euch sonst für den finalen Kampf zwischen Vegeta und Goku wünschen?