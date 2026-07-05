Dragon Ball: Welcher Mensch ist am stärksten? Die Antwort ist nicht Krillin, sondern jemand, der sich erst viel später den Z-Kämpfern anschließt

Die Frage nach dem Powerscaling ist bei Dragon Ball natürlich omnipräsent. Die Antwort nach dem stärksten Menschen ist jedoch simpel.

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Cassie Mammone
05.07.2026 | 06:30 Uhr

Als bester Freund und Trainingspartner von Son Goku liegt es nahe, das Krillin der stärkste Mensch ist. Stimmt aber nicht. (Bild: © Akira Toriyama Shueisha, Toei Animation) Als bester Freund und Trainingspartner von Son Goku liegt es nahe, das Krillin der stärkste Mensch ist. Stimmt aber nicht. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Seit dem ersten Moment dreht sich Dragon Ball um die Stärke von Son Goku und später seinen zahlreichen Freund*innen. Son Goku überholt in Dragon Ball Z als Außerirdischer des Saiyajin-Volkes rasch seine Mitmenschen aus dem ersten Dragon-Ball-Anime. Eine Ausnahme gibt es, denn in Dragon Ball Z stößt ein Mensch zum Anime hinzu, der später mit Son Goku trainiert und an der Spitze der gesamten Menschheit steht.

Dieser Artikel bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Der mächtigste Mensch aus Dragon Ball: Oob

Die kurze Antwort auf die Frage nach dem mächtigsten Menschen in Dragon Ball lauet: Oob. Dabei handelt es sich um die Wiedergeburt des DBZ-Endgegners Kid Boo. Kurz vor seinem Tod wünscht Son Goku sich, dass Kid Boo als gute Person zurückkehrt – was er dann auch in Form des jungen Oob tut.

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Die Gründe hinter Oobs Stärke: Wie alle anderen starken Menschen trainiert auch Oob übermäßig viel. Er sticht dennoch hervor, weil er als Reinkarnation von Kid Boo ein enormes Potenzial in die Wiege gelegt bekommen hat, mit dem Krillin, Yamchu und Co. einfach nicht mithalten können.

Vergleich zu anderen Menschen

Oobs Kampfpotenzial entfaltet sich überwiegend im DBZ-Nachfolger Dragon Ball GT. Dort verrät der Feind Baby, dass Oob selbst als Mensch mehr Kampfkraft als Son Gohan, Son Goten und Trunks zusammen besitzt. Auch wenn die drei im GT-Anime sich nicht als Kämpfernaturen präsentieren, ist es dennoch beeindruckend für einen Menschen, stärker als die übermächtigen Saiyajins eingeschätzt zu werden.

Oob im Kampf gegen Son Goku. (Bild: © Akira Toriyama Shueisha, Toei Animation) Oob im Kampf gegen Son Goku. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Zusätzlich dazu sagt Baby in der japanischen Version von GT, dass er den Kampf gegen Oob genießt. Auch diese Aussage ist nicht ohne, weil Baby sich zuvor im Kampf gegen den dreifachen Super-Saiyajin Son Goku gelangweilt hat.

Um fair zu bleiben, macht Baby diese Aussage über Majuub und nicht Oob.

Wichtige Unterscheidung: Die Bezeichnung “mächtigster Mensch“ trifft wirklich nur auf Oob zu. In Dragon Ball GT fusioniert Oob im Kampf gegen Baby mit dem guten Boo und wird damit zu Majuub. Ab diesem Zeitpunkt ist Majuub kein Mensch mehr, sondern ein Mensch-Majin-Hybrid.

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Schauen wir uns im Vergleich mit Krillin einen der Vorzeigemenschen aus Dragon Ball an, steht er deutlich schlechter da. Er wird in DBZ von Freezer getötet, der im Vergleich zu Baby deutlich weniger zu bieten hat und in GT sogar vom kindlichen Son Goku mühelos verprügelt wird.

Anders als Son Goku, Vegeta und Co. erreichen die meisten Menschen im Verlauf von Dragon Ball Z ihre Grenzen und können nicht mehr mit den außerirdischen Gegner*innen mithalten. Oob stellt im nicht-kanonischen Nachfolger GT die Ausnahme dar.

Welchen Menschen würdet ihr gerne mal mit einem gescheiten Kräfte-Upgrade in Dragon Ball sehen wollen?

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