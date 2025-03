"Das ist 1000 Mal besser!" Dragon Ball-Fan zeichnet das neueste Super-Cover nach und die Community feiert es

Son Goku bekommt seine Ultra Instinkt Aura aus Dragon Ball Super von einem Fan in der Zeichnung verpasst. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Seit der Enthüllung des 24. Dragon Ball Super-Manga-Covers ist nicht einmal eine komplette Woche vergangen, und Fans sind nach wie vor von der Zeichnung von Toyotaro begeistert. Immerhin sind darauf die fünf Hauptcharaktere und stärksten Kämpfer der Erde zusammen zu sehen – und das sogar in ihren mächtigen Formen!

Und offenbar hat das Cover einige kreative Fans inspiriert, eigene Versionen davon zu gestalten und die Kämpfer darin noch eindrucksvoller darzustellen, als sie es ohnehin schon waren.

Eine Fan-Zeichnung des Covers kommt besonders gut in der Community an. Sie ist so beeindruckend, dass einige sogar der Meinung sind, dass sie das Original übertrifft!

Die Community lobt Fan-Zeichnung mehr als das Original

Dragon Ball-Fan und Instagram-User arkam_illustrator war so begeistert vom neuen Dragon Ball Super-Cover, dass er es gleich nachgezeichnet, allerdings dabei seinem eigenen Stil angepasst hat.

In seiner Version hat er den mächtigen Kriegern Ultra Instinkt-Son Goku, Beast-Gohan, Orange Piccolo, Ultra Ego-Vegeta und Super-Saiyajin Broly einen neuen Anstrich verpasst und ihre strahlenden mächtigen Auras hinzugefügt.

Hier könnt ihr die Fan-Zeichnung ansehen:

Während die Komposition der Original-Zeichnung von Toyotaro gleicht, hat der Künstler kräftigere Farben ausgewählt und einige Details angepasst. Gohans Haare sind in seiner Version beispielsweise kürzer, Brolys und Vegetas Blickwinkel anders und die Gesichter noch ausdrucksstärker als im Original.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag ist sich der Großteil der Community einig: Diese Zeichnung sieht noch einmal besser aus als das ohnehin schon hübsche Original.

Unseren Artikel über die positive Community-Reaktion zum Original von Toyotaro findet ihr hier:

Toyotaro als Nachfolger von Akira Toriyama

Aufgrund der extrem guten gelungenen Fan-Zeichnungen aus der Dragon Ball-Community gibt es immer wieder Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf Akira Toriyamas Nachfolger Toyotaro, der den Dragon Ball Super-Manga fortführen soll.

In die Fußstapfen von Akira Toriyama zu treten ist nicht leicht. (Bild: © Bird Studio, Shueisha)

Obwohl Akira Toriyama ihn selbst zu seinem Nachfolger auserkoren und Toyotaro den Großteil des Dragon Ball Super-Mangas gezeichnet hat, sind Fans bezüglich seiner Zeichnungen immer noch uneinig. Während die eine Seite ihn als Nachfolger anerkennt, weigert sich die andere Seite, Toyotaro als geeigneten Dragon Ball-Zeichner zu akzeptieren.

In ihren Augen zeigen Fan-Zeichnungen wie die von arkam_illustrator, dass Toyotaro nicht für die Position geeignet ist. Schließlich ist diese Fan-Zeichnung ihrer Meinung nach “besser” als das Original.

Der Unterschied zwischen Mangakas und Fan-Künstler*innen

Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass Fan-Zeichnungen nur so aussehen, da sich die Künstler*innen dahinter viel Zeit lassen können. Mangakas hingegen haben diesen Luxus kaum. Sie arbeiten meistens unter immensen Zeitdruck und sind in vielen anderen Dingen wie der Fertigstellung von Mangaseiten, Anime-Projekten oder sonstigen Dinge abseits ihres Alltags beschäftigt.

Eine derartige Qualität regelmäßig abzuliefern, ohne dass sie später im Laufe der Geschichte abfällt, ist für Mangakas also kaum möglich. Vielmehr pendeln sich viele auf ein Qualitätslevel ein, das vielleicht nicht höchsten Ansprüchen gerecht wird, dafür aber regelmäßig und konsistent umgesetzt werden kann.

Aber wie gefällt euch die Fan-Zeichnung des Dragon Ball Super-Covers und was hält ihr von Toyotaro als Akira Toriyamas Nachfolger?