Dragon Ball Super erreicht wichtigen Meilenstein und enthüllt ersten Blick auf Manga-Kapitel 100

Piccolo und Son-Gohan liefern sich einen spannenden Kampf gegen Cell Max.

Der Manga von Dragon Ball Super erzählt momentan die Geschehnisse aus dem Kinofilm Dragon Ball Super: Super Hero nach. In dem Film steht ausnahmsweise nicht Son-Goku im Mittelpunkt, sondern sein Sohn Son-Gohan.

Mit diesem Arc erreicht der Manga einen wichtigen Meilenstein: Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama kann sich über mittlerweile 100 Kapitel freuen. Um den Release des 100. Kapitels gebührend anzudeuten, hat die offizielle Seite zu Dragon Ball einen ersten Blick auf eine Seite des Kapitels veröffentlicht.

Dragon Ball Super: Diese Seite kommt in Kapitel 100 vor

Was ist auf der Seite zu sehen? Der Kampf gegen Cell Max ist in seinen letzten Zügen. Piccolo setzt dem Cyborg in seiner neuen Orange Piccolo-Form so einiges entgegen, doch er erreicht so langsam sein Limit.

Son-Gohan musste mit ansehen, wie Piccolo von einer mächtigen Attacke getroffen und nahezu ausradiert wurde. Das hat in ihm so viel Wut ausgelöst, dass er sich in seine Beast Form verwandelt hat.

Son-Gokus Sohn bereitet sich nun auf einen mächtigen Angriff vor, den wir auf der Seite sehen können, die nun als Skizze veröffentlicht wurde:

Die Seite ist noch als Storyboard dargestellt. Dabei handelt es sich um die zeichnerische Version des Manga-Kapitels. In der finalen Form werden die skizzenhaften Linien verschwinden und mit schärferen Konturen versehen.

Wie lange gibt es die Seite zu sehen? Die Sneak Peek hält leider nicht ewig. Die Seite wird noch bis zum 21. Dezember um 02:00 Uhr morgens deutscher Zeit zu sehen sein. Ihr habt also eine Woche Zeit, um alle Details aus der Seite herauszusaugen.

Wann erscheint Kapitel 100? Fans können sich auf die Februar-Ausgabe des V-Jump-Magazins freuen. In einer extra großen Sonderausgabe wird nämlich das 100. Kapitel von Dragon Ball Super ausreichend zelebriert.

Neben dem 100. Kapitel soll ein Special Feature enthalten sein, dass den Meilenstein feiert. Außerdem werden sowohl die Titelseite des Kapitels als auch eine Szene mit einem „super coolen Special Move“ in Farbe veröffentlicht.

In Deutschland werden wir das Kapitel auf diversen Internetseiten lesen können, die die aktuellen Kapitel kurz nach ihrer Veröffentlichung in Japan zur Verfügung stellen.

Könnt ihr den Hype um Kapitel 100 verstehen? Seid ihr noch aktiver Leser des Mangas von Dragon Ball Super?