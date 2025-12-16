Fast vergessener Sci-Fi-Anime bekommt endlich eine Fortsetzung und ist ein Geheimtipp vom Regisseur James Cameron

Patlabor verfolgt den Alltag dieser Polizeieinheit in einer nahegelegenen Zukunft - Roboter inbegriffen! (Bild: © Studio Deen)

Kürzlich ist ein Interview des Magazins Konbini erschienen, in dem der Regisseur Guillermo del Toro (Shape of Water, Pans Labyrinth) unter anderem über seine Freundschaft zu James Cameron (Titanic, Avatar-Filme) spricht.

In diesem Kontext verrät del Toro, dass er zeitweise bei Cameron gelebt und mit ihm Anime-Empfehlungen ausgetauscht hat. Während er Cameron Battle Angel nahelegte, brachte dieser ihn zur Anime-Serie Patlabor – und wie der Zufall es so will, kam kurz nach dem besagten Interview die Meldung, dass Patlabor nach vielen Jahren der Stille acht neue OVA (Original Video Animation)-Episoden bekommt.

Darum geht’s in Patlabor und mehr zu den neuen Folgen

Patlabor ist eine Arbeitsplatz-Komödie in einem futuristischen Setting. In einer nahegelegenen Zukunft werden die Menschen in ihrem Alltag von Robotern unterstützt, den sogenannten “Labors“.

Die Geschichte begleitet eine Polizeieinheit, die in Tokio nach dem Rechten sieht. Dabei behilflich sind die “Patrol-Labors“ beziehungsweise die titelgebenden “Patlabors“. Die Roboter bringen aber einige Schwierigkeiten mit sich, sodass die Polizist*innen nicht nur Schurk*innen verfolgen. So müssen sie sich auch mit defekter Maschinerie, Büropolitik und ihrem Alltag auseinandersetzen.

Patlabor gehört nicht gerade zu den bekanntesten Animes – beziehungsweise Mangas, denn die Vorlage stammt aus der Feder des Mangakas Masami Yuki. In den Jahren 1988 bis 1994 sind insgesamt 22 Bände der futuristischen Workplace-Comedy erschienen.

Am 13. Dezember wurde im Rahmen des Aichi Nagoya International Animation Film Festival (ANIAFF) eine OVA-Serie mit acht Folgen angekündigt, die auf den Namen Patlabor EZY hört. Bis sie dann wirklich erscheint, dürfte es noch etwas dauern, denn die Produktion soll erst im kommenden Jahr 2026 starten.

Patlabor EZY soll keine direkte Adaption der Mangavorlage werden, sondern vielmehr eine Anthologie-Serie – das heißt, dass die Folgen oder die Staffel eine in sich geschlossene Geschichte erzählen.

Während Patlabor EZY sich für einen gemütlichen Sci-Fi-Abend anbietet, bereitet das Animationsstudio, das sich dem Projekt annimmt, aktuell noch ein wenig Magenschmerzen. Dabei handelt es sich um das Studio J.C.Staff, das hinter den unbeliebten letzten beiden Staffeln von One Punch Man steckt – wir erinnern an die berüchtigte PNG-Slide-Animation.

Gleichzeitig ist J.C.Staff ein Urgestein in der Branche und hat in den knapp 40 Jahren seit seiner Gründung auch gelungene Adaptionen produziert. Dazu zählen unter anderem Food Wars!: Shokugeki no Soma, Toradora! und Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?.

Es bleibt also spannend und vielleicht erwartet uns mit Patlabor EZY ein gemütlicher Sci-Fi-Hit.

Kanntet ihr Patlabor schon vorher oder werdet ihr diesem Anime-Geheimtipp von James Cameron nun eine Chance geben?