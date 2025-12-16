"So etwas habe ich noch nie erlebt" Neues Clair Obscur-Update ist so schwer, dass selbst erfahrene Spieler komplett daran verzweifeln

Die neuen Bosse im Endless Tower bringen Spieler an ihre Grenzen.

Eigentlich wollte Sandfall Interactive den Fans von Clair Obscur: Expedition 33 mit einem kostenlosen Update etwas Gutes tun. Doch kaum war Patch 1.5.0 veröffentlicht, schlug die Stimmung in Teilen der Community um. Der Grund: neue Bosskämpfe, die offenbar selbst für eingefleischte Hardcore-Spieler kaum zu bewältigen sind.

Neue Bosse für das Endgame – und kein Erbarmen

Mit Patch 1.5.0 kamen neue Inhalte ins Spiel, darunter ein zusätzlicher spielbarer Bereich, neue Outfits, Lokalisierungen und vor allem neue Herausforderungen für das Endgame. Im Fokus steht der Endless Tower, der nun überarbeitete Versionen bekannter Bosse aus der Hauptkampagne bietet.

Laut den Entwicklern sollen diese Kämpfe gezielt für sehr erfahrene Spieler gedacht sein – und das merkt man offenbar sofort. Besonders eine neue Version von Simon, ohnehin schon einer der härtesten Gegner im Spiel, sorgt für Frust.

Die sogenannte "Divergent Star"-Variante setzt noch einmal deutlich einen drauf und wird von vielen als härter beschrieben als alles, was das Spiel bisher zu bieten hatte.

"Das ist härter als alles, was ich je gespielt habe"

Auf Reddit und anderen Plattformen häufen sich seit dem Update die Berichte frustrierter Spieler. Ein Fan schreibt:

Ich habe schon viele Spiele gespielt, die als schwer gelten, aber das hier treibt mich in den Wahnsinn. Simon habe ich im Expertenmodus nach etwa zehn Versuchen besiegt, Osqio sogar beim zweiten Mal. Aber diese vier Bosse im Endless Tower sind etwas völlig anderes. So etwas Hartes habe ich noch nie erlebt.

Ein anderer Spieler schildert besonders frustrierende Erfahrungen mit den neuen Regeln der Kämpfe:

„Ich habe Osqio nach stundenlangen Versuchen endlich besiegt. Der letzte Kampf hat etwa anderthalb Stunden gedauert. Und dann vergeige ich ganz am Ende ein Timing – sofort tot. Kein Ersatzteam, keine Wiederbelebung. Also wieder anderthalb Stunden von vorne, nur um vielleicht wieder an derselben Stelle zu scheitern.“

Der Tenor: Die Inhalte seien grundsätzlich stark, aber die Strafen für kleine Fehler seien extrem – und für viele schlicht zu viel.

Das Update wurde kurz nach den Game Awards veröffentlicht, wo Clair Obscur: Expedition 33 unter anderem als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Die neuen Inhalte sind als Dankeschön an die Community gedacht, um ein außergewöhnliches Jahr zu feiern.

Schon zuvor hatte Sandfall Interactive angedeutet, dass das Update bewusst auf erfahrene Spieler abzielt. Wer sich auf den Endless Tower einlässt, sollte also Geduld, starke Builds und sehr gutes Timing mitbringen.

Wie seht ihr das: Sollte Endgame-Content ruhig gnadenlos sein oder bleibt hier ein zu großer Teil der Community auf der Strecke?