PS Plus Extra/Premium im Dezember 2025: Schnappt euch heute 9 neue Bonus-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute werden die Extra- und Premium-Titel des Monats Dezember 2025 veröffentlicht.

Die Weihnachtsfeiertage bahnen sich so langsam an und wer noch nach Titeln sucht, um die freie Zeit zu füllen, sollte sich mal das aktuelle Dezember 2025-Lineup von PlayStation Plus Extra und Premium anschauen: Mit entsprechendem Abo könnt ihr euch ab heute 9 neue Titel ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 16. Dezember zwischen 11/12 Uhr mittags.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr die Spiele mit entsprechendem PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

Alle PS Plus Extra- und Premium-Titel des Dezember 2025-Aufgebots in der Übersicht

1:35 Assassin's Creed Mirage - Basims Abenteuer beginnt mit dem Launch-Trailer

Diese Spiele bekommt ihr ab heute mit PS Plus Extra und Premium:

Seit 08. Dezember schon bei Extra verfügbar:

Skate Story | PS5

Dieses Spiel bekommt ihr ab heute mit PS Plus Premium:

Soulcalibur 3 | PS5, PS4

Eines der großen Highlights in diesem Monat dürfte für viele PS Plus-Mitglieder Assassin's Creed Mirage sein, mit dem Ubisoft 2023 zu den Wurzeln der Reihe zurückkehrte. Heißt: Euch erwartet hier kein riesiger Open World-Ableger, sondern ein kleines Action-Adventure mit klassischer Assassin's Creed-Formel, die euch wie früher schleichen, klettern und meucheln lässt.

Und falls ihr es verpasst habt: Extra- oder Premium-Mitglieder sollten sich darüber hinaus unbedingt Skate Story anschauen, das bereits seit dem 08. Dezember Teil der Extra-Bibliothek ist. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines gläsernen Dämons und skatet durch die Hölle. Auf Metacritic/Open Critic hat das kunstvolle Abenteuer ordentliche Wertungen eingefahren:

Und nun fragen wir wie immer euch: Welches Spiel aus dem Dezember 2025-Aufgebot und Extra- und Premium interessiert euch besonders?