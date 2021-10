Dragon Ball Super: Piccolo könnte im neuen Film seinen größten Auftritt bekommen

Dragon Ball Super kommt nächstes Jahr wieder in die Kinos, und zwar mit dem neuen Film, der Super Hero heißt. Auf der New York Comic-Con gab es jetzt endlich einen ersten Teaser-Trailer zu dem kommenden Streifen zu sehen, der schon einige Details verrät. Das vielleicht coolste daran: Offenbar bekommt Piccolo endlich mal wieder die Aufmerksamkeit, die er verdient. Womöglich sehen wir in DB Super Super Hero sogar seinen bisher größten und wichtigsten Auftritt überhaupt.

Piccolo könnte in "Super Hero" endlich sein gebührendes Comeback feiern

Wer ist Piccolo? Bei Piccolo handelt es sich um einen Namekianer, der vor allem in den Anfangstagen des Dragon Ball-Franchises eine wichtige Rolle gespielt hat. Er war zunächst ein Gegenspieler von Son Goku und Co, hat sich mit der Zeit aber zu einem guten Freund und Berater der Heldentruppe entwickelt. Seit geraumer Zeit fristet er neben Son Goku, Vegeta und dem Rest aber eher ein Schattendasein.

Mehr Infos zur Figur des Piccolo bekommt ihr hier:

Was ist das für ein Film? Nach dem durchschlagenden Erfolg von Dragon Ball Super: Broly kommt ein weiter Streifen in die Kinos. Der heißt Dragon Ball Super: Super Hero und soll nächstes Jahr, also 2022 in den Kinos starten. Allzu viel wissen wir noch nicht über den Streifen und seine Handlung, aber der neue Teaser-Trailer von der New York Comic-Con hat jetzt doch schon einige Details gezeigt:

Piccols großer Moment: Wie ihr seht, scheint Piccolo endlich wieder eine deutlich größere Rolle in DB Super: Super Hero einzunehmen. Er trainiert nicht nur Pan (und sein Haus ist zu sehen), sondern gerät offenbar auch als einer der ersten in einen größeren Konflikt mit dem mysteriösen Widersacher Gamma 2, der es auf Son Goku, Buu und Co abgesehen hat. Dass Piccolo wieder viel wichtiger wird, würde auch dazu passen, dass sein Charakter-Design zum neuen Film mit als erstes enthüllt wurde.

Einen festen Starttermin für den neuen Dragon Ball Super-Film Super Hero gibt es noch nicht. Fraglich bleibt auch, wie lange es dann nach dem Start in Japan dauert, bis der Streifen dann seinen Weg zu uns findet – und ob er überhaupt bei uns ins Kino kommt. Da das bei Dragon Ball Super: Broly zumindest für einige wenige Termine der Fall war, besteht zumindest die Chance darauf. Falls ihr für so ein Event noch das passende Outfit braucht: FILA bringt eine neue Kollektion Dragon Ball-Sneaker auf den Markt.

Wie findet ihr den Trailer? Hofft ihr auch auf eine größere Rolle für Piccolo?