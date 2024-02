Dragon Ball: Tenshinhan und Chaozu sind nach Essen benannt und klingen auf einmal ziemlich lecker

Chaozu und Tenshinhan machen sich fertig für den Kampf in Dragon Ball Z. (Bild: © Toei Animation)

Wie auch viele Male zuvor, hat sich Akira Toriyama wieder einen Scherz bei der Benennung zweier Dragon Ball-Kämpfer erlaubt. Ein durchgängiges Thema in Dragon Ball sind dabei offensichtlich Lebensmittel. Von Früchten, Gemüse bis hin zu alkoholischen Getränken und Haushaltsmitteln in der Küche ist alles dabei.

Da macht der Dragon Ball-Schöpfer auch keinen Halt vor dem dreiäugigen Kampfsportler Tenshinhan und seinem besten Freund Chaozu. Beide sind immer wiederkehrende Figuren in der Geschichte und sind auch nicht mehr wegzudenken. Auch ihnen verpasste Akira Toriyama Namen, die Anspielungen auf leckeres chinesisches Essen sind. So hat Tenshinhan etwas mit Krabbenfleisch-Omelette und der Name von Chaozu etwas mit Teigtaschen zu tun.

Toriyama setzt seine Namenstradition mit chinesischem Essen fort

Tenshinhans Name basiert auf einer japanisch-chinesischen Spezialität mit der Bezeichnung “Tenshindon”. Das Gericht besteht aus einem Krabbenfleisch-Omelette auf Reis und ist benannt nach der Metropole “Tianjin” im Norden Chinas.

Tenshinhans japanischer Originalname ist Tian Shinhan und somit nicht nur eine Anspielung auf das Gericht, sondern auch die chinesische Metropole.

Chaozu hingegen wird im japanischen Original auch Chiaotzu genannt, auch bekannt als Chaoz. Der starke Begleiter von Tenshinhan wurde von Akira Toriyama nach einer weiteren chinesischen Mahlzeit benannt.

In diesem Fall handelt es sich um die chinesischen Teigtaschen “Jiaozi”, die meist mit Gemüse oder Fleisch gefüllt sind. In Japan wird diese Art von Teigtaschen auch als “Gyoza” bezeichnet. Bei der Aussprache beider Gerichte ist die Gemeinsamkeit im Namen zu hören.

Ein Zeichen der Freundschaft

Ein weiteres richtig cooles Detail ist Chaozus Lieblingsessen, das Tenshindon ist. Akira Toriyama hat sich hier also nicht nur bei den Namen der beiden Krieger etwas cleveres und witziges überlegt, sondern auch ein kleines Easter-Egg zu ihrer unzertrennlichen Freundschaft eingebaut.

Unsere Artikel zu allen 46 Gemüse-Saiyajins, das Ginyu-Milchprodukten-Kommando und die alkoholischen Götter der Zerstörung haben wir euch hier verlinkt.

Wer sind Tenshinhan und Chaozu?

Der dreiäugige Krieger ist einer der stärksten Kämpfer auf der Erde und auch Chaozu ist in der Kampfkunst wahrlich nicht unbegabt. Tenshinhan und Chaozu waren einst Schüler der Kranich-Kampfkunstschule. Beide trafen das erste Mal beim 22. Großen Turnier auf Son Goku und Krillin.

Chaozus Design, besonders seine Kleidung, ist inspiriert von fiktionalen chinesischen Vampiren. Tenshinhan hingegen ist sehr grob inspiriert von Erlang Shen, einer Figur aus den chinesischen Romanen über den Affenkönig Sun Wukong.

Kennt ihr noch weitere Dragon Ball-Figuren, die nach leckerem Essen benannt sind?