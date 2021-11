Dragon Ball: The Breakers lässt uns als Bösewichte der Reihe antreten

Dragon Ball-Fans dürfen sich freuen, denn mit Dragon Ball: The Breakers, das beim Entwicklerteam DIMPS in Arbeit ist, erwartet uns ein neuer Multiplayer-Titel, in dem wir gegen bekannte Bösewichte der Reihe antreten - oder auch einfach in ihre Haut schlüpfen können.



Wann erscheint das Spiel? Dragon Ball: The Breakers soll 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Cell, Freezer und Co. gegen die Überlebenden

So funktioniert das Spiel: Im asymmetrischen Online-Multiplayer von Dragon Ball: The Breakers gibt es jeweils zwei Seiten: Die des Räubers und die der sieben Überlebenden. Als Räuber schlüpft ihr in die Rolle eines der mächtigen Bösewichte der Dragon Ball-Reihe, ob nun Cell, Boo oder Freezer. Euer Ziel ist es, die Überlebenden zu jagen und zur Strecke zu bringen.



Als Überlebende dagegen seid ihr als bekannte Charaktere wie Bulma oder Oolong unterwegs. Da ihr keine Superkräfte besitzt, müsst ihr zusammenarbeiten, um den Räuber zurückzudrängen und zu versuchen, mit Hilfe einer Superzeitmaschine vor dem Bösewicht zu entkommen. Auf dem weitläufigen Spielfeld könnt ihr dazu nützliche Gegenstände finden, wie etwa Enterhaken, Fahrzeuge oder sogar Waffen.



Charakter-Anpassung: Außerdem soll es die Möglichkeit geben, unsere Charaktere nach unseren Wünschen anzupassen. Das soll sowohl das Aussehen wie Outfits und Skins beinhalten, als auch ein Perk-System, mit dem wir wohl unseren Spielstil individuell anpassen können.

Wie das Ganze im Spiel aussieht, könnt ihr euch im ersten Trailer einmal genauer ansehen:

Und hier könnt ihr euch auch nochmal einige Screenshots aus dem Spiel ansehen:

Dragon Ball: The Breakers Bilderstrecke ansehen

Geschlossene Beta soll folgen

Bis 2022 müssen wir uns noch gedulden, bis Dragon Ball: The Breakers für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen soll. Vorab soll es aber imemrhin eine geschlosssene Beta geben, in der wir das Spiel einmal ausprobieren können. Bisher wurde sie aber nur für PC angekündigt, ob auch eine Konsolenversion folgt, ist noch nicht klar.

Was haltet ihr vom neuen Dragon Ball-Spiel?