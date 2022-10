Neue Spiele der Woche bringen ein mögliches Horror-Highlight in den Game Pass

Neue Woche, neue Spiele: Passend zum Oktober, also der Halloween-Saison, ist ein Highlight in der Woche vom 10. bis zum 16. Oktober Scorn. Das Horrorspiel hat bereits vor Release mit seiner auffälligen Optik von sich reden gemacht. Mit In Sound Mind erobert daneben ein bereits erschienenes Horrorspiel die Switch. Wollt ihr es weniger unheimlich? Dann solltet ihr vielleicht einen Blick auf Asterigos: Curse of the Stars werfen. Das erinnert ein wenig an Kena, hat aber auch was von Dark Souls. Wer Bock auf asymmetrischen Multiplayer hat, wird am Freitag mit Dragon Ball: The Breakers bedient.

Highlights der Woche

Scorn

Release: 14. Oktober 2022

14. Oktober 2022 Genre: Horror

Horror Plattform: Xbox Series X/S

Scorn ist auch kurz vor Release noch ein Rätsel, wobei: Das Wort "Rätsel" ist eigentlich schon ein guter Stichpunkt, denn die wird es im Spiel geben, so viel wissen wir schon. Daneben sind auch Shooter-Mechaniken enthalten. Abgesehen davon gibt sich das Entwicklerteam aber ziemlich geheimnisvoll.

Fest steht, dass die Ekelwelt des Titels nichts für schwache Nerven oder empfindliche Mägen ist. Irgendwie scheint alles zu leben und alles aus Fleisch und Blut zu sein. Das Spiel erscheint konsolenexklusiv für Xbox Series X/S und landet direkt mit einem schleimigen "Flatsch" im Game Pass.

Asterigos: Curse of the Stars

Release: 11. Oktober 2022

11. Oktober 2022 Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC

Ihr habt Bock auf ein Action-RPG, aber die Soulslikes, die in der Gegend herumschwirren, sind euch zu düster und zu fies? Dann könnte Asterigos für euch interessant sein. In diesem Titel spielen wir die Heldin Hilda, die sich mit Nahkampfwaffen sowie magischen Armbändern und Stäben durch eine Welt schlägt, die von griechischer und römischer Mythologie inspiriert wurde.

Dabei müsst ihr auch auf eure Ausdauer achten. Aber keine Sorge: So hart wie die Soulsspiele ist dieser Titel nicht. Ihr könnt sogar einen Schwierigkeitsgrad wählen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

11. Oktober: Asterigos: Curse of the Stars

11. Oktober: NHL 23

11. Oktober: No More Heroes 3

11. Oktober: PGA Tour 2K23

11. Oktober: Prison Architect: Undead

11. Oktober: Kamiwaza: Way of the Thief

12. Oktober: Unusual Findings

13. Oktober: The Last Oricru

13. Oktober: Kao the Kangoroo: Oh, Well!

13. Oktober: Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia

13. Oktober: Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties (DLC)

13. Oktober: The Eternal Cylinder

14. Oktober: Saint Kotar

14. Oktober: Dragon Ball: The Breakers

14. Oktober: Cobra Kai 2: Dojos Rising

14. Oktober: Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

Alle PlayStation-Spiele des aktuellen Jahres: In unserer Übersicht findet ihr eine komplette Liste aller Titel, die 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 herauskommen.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

11. Oktober: Asterigos: Curse of the Stars

11. Oktober: NHL 23

11. Oktober: No More Heroes 3

11. Oktober: Eville

11. Oktober: PGA Tour 2K23

11. Oktober: Space Roguelike Adventure

12. Oktober: Bloodwash

13. Oktober: Kao the Kangoroo: Oh, Well!

13. Oktober: The Last Oricru

13. Oktober: Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia

13. Oktober: Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties (DLC)

13. Oktober: The Eternal Cylinder

13. Oktober: The Witch's House MV

13. Oktober: Trifox

14. Oktober: Saint Kotar

14. Oktober: Dragon Ball: The Breakers

14. Oktober: Scorn

14. Oktober: Cobra Kai 2: Dojos Rising

14. Oktober: Winter Games 2023

14. Oktober: Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

14. Oktober: Star Trek: Prodigy - Supernova

14. Oktober: Trifox

Alle Xbox-Titel des Jahres: In unserer Liste findet ihr alle geplanten Releases für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen für das Jahr 2022.

Neue Spiele für Nintendo Switch

11. Oktober: Pink Explorer

11. Oktober: Kamiwaza: Way of the Thief

11. Oktober: Space Roguelike Adventure

11. Oktober: In Sound Mind

12. Oktober: LEGO Bricktales

12. Oktober: The Battle of Polytopia

12. Oktober: Bloodwash

12. Oktober: Polaris

12. Oktober: Warpips

12. Oktober: Unusual Findings

13. Oktober: BOT.vinnik Chess 2

13. Oktober: The Darkest Tales

13. Oktober: Kao the Kangaroo: Oh, Well!

13. Oktober: Winter Games 2023

13. Oktober: Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Wave 2

13. Oktober: Loot Box Simulator - RPG Anime Girls

13. Oktober: Temp Zero

13. Oktober: Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties (DLC)

13. Oktober: Witchcrafty

13. Oktober: Atari Mania

13. Oktober: Trifox

13. Oktober: The Witch's House MV

13. Oktober: Fallen Knight

13. Oktober: Bus Simulator City Ride

13. Oktober: Spooky's Jump Scare Mansion: HD Renovation

13. Oktober: Paradise Marsh

14. Oktober: Saint Kotar

14. Oktober: Cobra Kai 2: Dojos Rising

14. Oktober: Dragon Ball: The Breakers

14. Oktober: Super Funky Bowling

14. Oktober: Beeny

14. Oktober: Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

14. Oktober: Star Trek: Prodigy - Supernova

14. Oktober: NASCAR Rivals

14. Oktober: God Damn The Garden

Sämtliche Switch-Titel dieses Jahres: Alle weiteren geplanten Veröffentlichungen für die Nintendo Switch im 2022 findet ihr in unserer separaten Liste.

Sucht ihr ganz spontan was zum Zocken, so haben wir auf Game Pro natürlich jede Menge weitere Tipps. Braucht ihr was für zwischendurch, so findet ihr hier unsere Empfehlungen für kurze Spiele aus PS Plus Premium.

Auf welches Spiel freut ihr euch die Woche ganz besonders?