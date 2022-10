Nintendo Switch: Mit diesen 10 Spielen kommen Anime-Fans voll auf ihre Kosten

Auf Nintendo Switch findet ihr eine Menge Spiele im Anime-Stil, von denen viele auf erfolgreichen Animes basieren, und zwar sowohl auf Klassikern wie Dragon Ball, Naruto und One Piece als auch auf neuen Hits wie Demon Slayer und Made in Abyss. In diesem Artikel stellen wir euch zehn besonders interessante Spiele aus dem Nintendo eShop vor, die Fans auf keinen Fall verpassen sollten:

Dragon Ball: The Breakers

Das am 14. Oktober erscheinende Dragon Ball: The Breakers ist ein Multiplayer-Spiel, das sich an Hits wie Dead by Daylight orientiert. Sieben normale und hoffnungslos unterlegene Menschen müssen hier versuchen, einem Dragon-Ball-Schurken wie Boo, Freezer oder Cell zu entkommen. Dabei können sie verschiedene Waffen, Fahrzeuge und Power Ups zu Hilfe nehmen, die sie auf den weiten, offenen Maps finden, und sich zudem durch kluge Zusammenarbeit einen Vorteil sichern. In manchen Situationen kann es aber auch nötig sein, zuerst an sich selbst und das eigene Überleben zu denken. Schlüpft man hingegen in die Rolle des Bösewichts, kann man auf mächtige Spezialfähigkeiten zurückgreifen, um die Menschen das Fürchten zu lehren.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 ist ein Fighting Game, das auf Kämpfe in frei begehbaren 3D-Arenen setzt. Wichtig für den Erfolg ist hier das schnelle und geschickte Überwinden der Distanz zum Gegner, beispielsweise durch Wall Runs. Entscheidend ist zudem der kluge Einsatz des Chakras, das für den Einsatz von Spezialfähigkeiten benötigt wird. Im Vergleich zu den Vorgängern wird etwas mehr Wert auf Kombos und flinke Reaktionen gelegt, wodurch Ultimate Ninja Storm 4 traditionellen Fighting Games ähnlicher wird. Wie üblich in der Reihe gibt es eine aufwendige Solo-Kampagne, die die Kämpfe mit spektakulären Zwischensequenzen und Quick Time Events auflockert und circa 12 bis 15 Stunden Spielzeit bietet.

Digimon Survive

Das im Juli erschienene Digimon Survive ist eine Mischung aus Visual Novel und Rollenspiel mit rundenbasierten, taktischen Gefechten. Der Name ist dabei Programm: Wir übernehmen nämlich die Rolle des Schülers Takuma Momozuka, der sich auf einem Schulausflug verirrt und sich plötzlich in einer Welt voller gefährlicher Monster wiederfindet, in der er ständig ums Überleben kämpfen muss. Neben den Kämpfen und der Erkundung der Welt wird dabei, wie üblich in Visual Novels, auch sehr viel Wert auf Story und Dialoge gelegt. In Letzteren müssen wir immer wieder schwierige Entscheidungen treffen, die großen Einfluss auf den weiteren Verlauf der ziemlich düsteren und dramatischen Geschichte haben können.

Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor

Shin chan: Meine Sommerferien mit dem Professor vermischt die Spielereihe My Summer Vacation mit dem bereits seit 30 Jahren laufenden und inzwischen mehr als 1000 Episoden umfassenden Anime Crayon Shin-Chan. Wie in den anderen Teilen von My Summer Vacation geht es darum, angenehme Sommerferien mit Aktivitäten wie Fischen, dem Fangen von Käfern und dem Erkunden der hübschen Spielwelt zu verbringen. Die entspannte Atmosphäre und die bunte, niedliche Grafik erinnern dabei an Spielereihen wie Animal Crossing und Harvest Moon. Die Charaktere aus Crayon Shin-Chan bringen allerdings so einige abgedrehte Ereignisse ins Spiel, deren Humor man auch dann genießen kann, wenn man die Serie nicht kennt.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Bei Ni no Kuni II: Revenant Kingdom handelt es sich um ein episches Rollenspiel, das trotz seines eher niedlichen Looks eine erwachsene Geschichte rund um Krieg und Machtgier erzählt. Wie in einem typischen JRPG erkunden wir die Spielwelt und legen uns mit haufenweise Monstern an. Das ist jedoch nicht alles, denn in Ni no Kuni II schlüpfen wir in die Rolle eines Königs. Dementsprechend müssen wir uns auch um die Verwaltung unseres Reiches kümmern sowie Truppen verschieben und Schlachten schlagen. Sonderlich komplex ist dieser Strategieteil zwar nicht. Er sorgt aber trotzdem dafür, dass wir uns wie ein echter Herrscher fühlen können, der tatsächlich die Macht hat, das Schicksal der Welt zu verändern.

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ bringt das Kunststück fertig, trotz seiner 3D-Grafik den Look der Vorlage nahezu perfekt einzufangen. Das gilt nicht nur für den Zeichenstil und die Charaktere, sondern auch für die typischen überzeichneten Effekte. Das Fighting Game überzeugt aber nicht nur auf optischer, sondern auch auf spielerischer Ebene. Neben den üblichen Kombos und Spezialattacken sorgen die aus drei Kämpfern bestehenden Tag Teams für Komplexität: Um Attacken unserer Gegner perfekt zu kontern, müssen wir stets im richtigen Moment zum richtigen Charakter wechseln. Der Multiplayer ist das Herzstück des Spiels, daneben gibt es aber auch eine interessante Solo-Kampagne, in der wir selbst unseren Weg zum finalen Bosskampf bestimmen.

A.O.T. 2

Im Actionspiel A.O.T. 2 nehmt ihr es wie in der berühmten Anime-Vorlage Attack On Titan mit den riesigen, menschenfressenden Titanen auf. Vom Boden aus haben wir gegen diese jedoch keine Chance, weshalb wir spezielle Kampfausrüstung zu Hilfe nehmen, durch die wir uns von Gebäude zu Gebäude schwingen können. Um die einzige verwundbare Stelle im Nacken der furchterregenden Riesen mit unserer Klinge zu erwischen, braucht es neben Geschick auch taktische Klugheit. Die Story des Hauptspiels basiert auf den ersten beiden Staffeln des Animes, mit dem umfangreichen Final Battle Upgrade Pack kommt auch noch die Geschichte von Staffel 3 einschließlich neuer spielbarer Charaktere und neuer Waffen hinzu.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness bietet zwei Modi: Der erste orientiert sich an der ersten Staffel des Animes. Diese handelt von einem gigantischen, gefährlichen Abgrund, in dem mächtige Artefakte verborgen sind, und dem Mädchen Riko sowie ihrem Roboterfreund Reg, die auf der Suche nach Rikos Mutter diesen Abgrund erkunden wollen. Der zweite Modus lässt uns einen eigenen Charakter erstellen und ein neues Abenteuer in der Tiefe erleben. Das Gameplay mischt passend zur Serie Action mit Erkundung und Survival-Elementen. Wir müssen uns nicht nur gegen die zahlreichen skurrilen Monster wehren, sondern uns auch vor Fallen, Hunger und dem sogenannten Fluch des Abgrunds in Acht nehmen, wobei Fehler schnell tödlich enden.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Demon Slayer dürfte der erfolgreichste neue Anime der letzten Jahre sein. In Japan ist die Franchise extrem populär, sogar der amtierende Premieminister ist ein Fan und hat laut eigener Aussage alle Bände der Manga-Vorlage gelesen. Bei der Spielumsetzung The Hinokami Chronicles handelt es sich um ein Fighting Game, das mit seinen frei begehbaren 3D-Arenen an Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm erinnert, aber mit seinem Fokus auf Kombos, Spezialattacken und hohe Geschwindigkeit eher an klassische Fighting Games wie Street Fighter erinnert. Neben Multipayer-Duellen mit den bekannten Charakteren wird ein gut zehn Stunden langer Story-Modus geboten, welcher der ersten Staffel und dem Mugen Train Arc folgt.

One Piece: Pirate Warriors 4

Bei One Piece: Pirate Warriors 4 handelt es sich um ein Hack&Slash-Actionspiel im Stile eines Dynasty Warriors. Mit Hilfe zahlreicher Spezialattacken mäht ihr also Horden von Gegnern nieder, die euch hoffnungslos unterlegen sind, was sehr befriedigend, aber nicht sonderlich anspruchsvoll ist. In den Bosskämpfen bekommen wir es jedoch auch mit starken Feinden zu tun, die uns dazu zwingen, die Feinheiten des erstaunlich komplexen Kampfsystems geschickt auszunutzen. Für Abwechslung sorgen zudem die 40 spielbaren Charaktere mit individuellen Fähigkeiten. In jedem Level können wir zwischen einigen von ihnen wählen, wodurch uns in der rund 15 Stunden langen Kampagne nie langweilig wird. Dazu trägt allerdings auch die gelungene Story ihren Teil bei.