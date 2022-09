Dragon Ball: The Breakers - Alle Infos zur Open Beta

Im Oktober erscheint Dragon Ball: The Breakers. Testweise könnt ihr euch allerdings schon früher in die Mulitplayer-Action stürzen, denn die Open Beta-Phase steht vor der Tür. Allers, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Alle Infos zur Open Beta

Wann startet die Open Beta?

Start: Los geht's am Donnerstag, den 22. September, um 3 Uhr morgens deutscher Zeit

Los geht's am Donnerstag, den morgens deutscher Zeit Ende: Spielen könnt ihr dann bis zum 25. September, um 10 Uhr vormittags

Auf welchen Plattformen kann gespielt werden? In dieser Phase kann auf dem PC, der PS4, Xbox One und Nintendo Switch gezockt werden. Die Current Gen-Konsolen sind laut offiziellem Tweet nicht dabei.

Wann erscheint das Spiel? Dragon Ball: The Breakers kommt am 14. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und Nintendo Switch heraus.

Hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen:

Was erwartet euch in Dragon Ball: The Breakers?

In The Breakers stürzt ihr euch in asymmetrische Multiplayer Anime-Action. Bei dem 1v7-Konzept macht ein Räuber mit seinen mächtigen Kräften Jagd auf sieben Überlebende. Bei den Räubern handelt es sich um klassische Bösewichte aus dem Dragon Ball-Franchise, wie Cell oder Freezer, während ihr als Überlebende in die Rolle von Charakteren wie Bulma oder Oolong schlüpft.

Die Überlebenden müssen versuchen, mit einer Superzeitmaschine zu entkommen. Dafür müssen sie zusammenarbeiten und können sie sich unter anderem Fahrzeuge, Waffen und Enterhaken zunutze machen. Wie wir das aus dem Genre kennen, können wir außerdem Fähigkeiten und Skins freischalten und unsere Charaktere somit anpassen.

