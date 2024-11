Dragon Ball: Das Geräusch der Super-Saiyajin-Aura stammt aus dem menschlichen Körper und darauf wären wir wirklich nie gekommen

Die Aura um einen Super-Saiyajin gibt ein bestimmtes Geräusch ab - kennt ihr seinen Ursprung?

Aktuell dreht sich in der Dragon Ball-Community vieles um das neue Spiel Dragon Ball: Sparking! Zero und die Serie Dragon Ball Daima. Natürlich dürfen darin auch die Super-Saiyajjins nicht fehlen, zu denen wir hier einen interessanten Fun Fact aus der Anime-Produktion für euch haben.

Der Ursprung des Aura-Sounds stammt von einem Baby

Manche Soundeffekte von Dragon Ball haben sich fest in unseren Köpfen verankert. Ohne sie wäre Dragon Ball nicht Dragon Ball.

Einen dieser ikonischen Sounds hören wir, wenn Son Goku & Co. als Super-Saiyajin eine Aura um sich erzeugen. Dabei ist es genauso überraschend wie genial, dass die Ursprünge dieses Aura-Sounds aus dem menschlichen Körper stammen, genauer gesagt aus der Gebärmutter. Dabei handelt es sich nämlich um den Herzschlag eines ungeborenen Babys, wie wir es etwa bei einem Ultraschall hören können.

Auf X, ehemals Twitter, hat User AnimeAjay einen Vergleich der beiden Geräusche geteilt, bei dem ihr auch nochmals den Aura-Sound hören könnt:

Wie ist der Aura-Sound genau entstanden?

Bereits auf der Computer Entertainment Developers Conference im Jahr 2011 hat Hidenori Arai, der für die Soundeffekte von Dragon Ball zuständig ist, ein wenig aus dem Nähkästchen verplaudert. Das japanische Online-Magazin Gigazine hat die damalige CEDEC2011-Sitzung zusammengefasst, in der Arai verraten hat, dass er über die Super-Saiyajin-Aura am ernsthaftesten nachgedacht hatte.

Er wollte, dass das Geräusch einschlägig ist, ohne aber durch Klingel-Geräusche nervig zu werden. Nach vielen Versuchen landete er beim Herzschlag eines Babys in der Gebärmutter, das er ähnlich wie Zug-Geräusche beschreibt, die im Mutterleib vor sich her rattern. Durch den bekannten und eingängigen Rhythmus klinge das Aura-Geräusch für das Publikum auch nicht seltsam.

Die genauen Werkzeuge, die Arai verwendet hat, konnte er nicht mehr aufzählen. Zu dieser Zeit seien aber neue Maschinen im Unternehmen eingeführt worden, wie zum Beispiel ein Harmonizer, mit dem Arai und seine Arbeitskolleg*innen herumexperimentierten.

Bei der schieren Menge an einzigartigen Soundeffekten in Dragon Ball gibt es bestimmt noch einige weitere interessante Anekdoten zum faszinierenden Prozess ihrer Entstehung. Dragon Ball ist hier aber nicht das einzige Franchise, das solche Geschichten erzählen kann – wir erinnern uns zum Beispiel an die Entstehung der Lichtschwert-Geräusche aus Star Wars. Die stammen von sich einschaltenden Filmprojektoren aus dem Kino und dem Surren eines Fernsehers.

Kennt ihr weitere Entstehungsgeschichten hinter ikonischen Soundeffekten?