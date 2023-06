Dragon Ball: Wer ist für euch der beste Saiyajin aller Zeiten?

Stimmt für euren Lieblings-Saiyajin ab und verratet uns in den Kommentaren, warum ihr euch für sie oder ihn entschieden habt! Ihr habt insgesamt fünf Stimmen, die ihr vergeben könnt.

Hinweis zur Umfrage: Um die Auswahl an Charakteren nicht zu überstrapazieren, haben wir uns auf die bekanntesten und wichtigsten Saiyajins aus dem Dragon Ball-Universum beschränkt – unabhängig von ihren Saiyajin-Stufen und Gesinnungen.

Prominente Fusionen wie Gogeta sowie nicht reinblütige Saiyajins wie Trunks zählen wir ebenfalls dazu. Die Liste ist dennoch nicht vollständig, es gibt weitaus mehr Saiyajins. Sollte euer liebster Saiyajin also fehlen, könnt ihr ihn oder sie gerne in den Kommentaren nennen.

Von Son Goku bis Broly - Die Saiyajins sind ein mächtiges Volk

Die Saiyajins vom Planeten Vegeta zählen zu den wohl mächtigsten außerirdischen Völkern überhaupt. Und sollte ihre ohnehin große Kraft im Kampf dann doch mal nicht ausreichen, können sie sich in Super-Saiyajins verwandeln oder fusionieren, um noch stärker zu werden.

Son Goku ist als Protagonist des Manga bzw. der Anime-Serien ohne Frage der bekannteste Saiyajin von allen, aber ist er auch der beliebteste?

Nach all den Kapiteln und Folgen, in denen wir miterleben durften, wie Son Goku immer älter und stärker wurde, lernten wir immerhin auch zahlreiche weitere Saiyajins kennen, die mal mehr und mal weniger gut auf unseren Protagonisten zu sprechen waren. ,

Von Son Gokus Sohn Son Gohan über den legendären Broly bis hin zu fusionierten Saiyajins wie Gotenks (Son Goten und Trunks), haben sie alle ihre charakterlichen Eigenarten, Stärken und Schwächen.

Daher wollen wir von euch wissen, welcher Saiyajin euch am besten gefällt – unabhängig davon, wie stark er oder sie ist. Macht also bei unserer Umfrage mit und verratet uns in den Kommentaren eure Top 5.