Eine über 35 Jahre alte Dragon Ball-Szene ist ein derart beliebtes Meme, dass es jetzt sogar ein Marvel-Godzilla-Crossover aufgreift

Dragon Ball hat nicht nur viele legendäre Momente, sondern auch einige ulkige Memes zu verantworten. Eines davon findet sich jetzt sogar in einem Crossover zwischen Marvel-Helden und Godzilla wieder.

Jusuf Hatic
24.11.2025 | 06:36 Uhr

Yamcha hat etwas, was nur wenige Charaktere von sich behaupten können: eine Hommage in einem Marvel-Comic. (© Akira Toriyama Toei Animation) Yamcha hat etwas, was nur wenige Charaktere von sich behaupten können: eine Hommage in einem Marvel-Comic. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball ist weit über die Anime-Grenzen hinaus bekannt: Charaktere wie Son Goku und Vegeta sind nicht nur ein popkulturelles Phänomen, sondern im Internet zumindest teilweise auch als Meme bekannt ("It's over 9000!").

Die Hauptcharaktere aus Dragon Ball sind aber nicht die einzigen, die als Meme verewigt wurden: Die "Yamcha-Pose" wurde bereits von zahlreichen jungen und alten Medien wie Naruto, Bocchi the Rock oder sogar Superman parodiert. Seit neuestem gesellt sich zu dieser illustren Runde auch das Marvel-Universum – und Godzilla.

Video starten 1:44 Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2

Ein Crossover zieht alle Register

Bei der Yamcha-Pose handelt es sich um die "berühmte" Art, wie Yamcha nach seinem Tod im Saiyajin-Arc von Dragon Ball Z in einem Krater liegt.

  • Die Pose stammt aus dem Kampf gegen die Saibamen aus dem Jahr 1989, als einer der kleinen grünen Kämpfer sich an Yamcha klammert und durch eine Selbstzerstörungs-Attacke beide in die Luft jagt.​
  • Nach der Explosion sieht man Yamcha reglos in einem Krater liegen. Diese kurze Einstellung wurde zum einprägsamen Standbild, das später unzählige Male aufgegriffen wurde. So wurde aus der ursprünglich tragisch gedachten Szene ein Meme, das in der Community für komplettes Scheitern oder eine besonders peinliche Niederlage steht.
Mehr zum Thema
Weder Krillin noch Yamchu sind in Dragon Ball am häufigsten gestorben, sondern jemand komplett anderes - Alle 12 Z-Krieger und ihre Todeszahl im Überblick
von Myki Trieu
Weder Krillin noch Yamchu sind in Dragon Ball am häufigsten gestorben, sondern jemand komplett anderes - Alle 12 Z-Krieger und ihre Todeszahl im Überblick

Genau dieser Moment wird im Comic "Godzilla Destroys the Marvel Universe #5" aufgegriffen, der am 19. November 2025 erschienen ist und das vermeintliche Finale des Showdowns zwischen den Marvel-Superhelden und dem legendären Filmmonster darstellt.

Zahlreiche der Helden haben hier den Kampf mit Godzilla aufgenommen: Von Hulk über eigens kreierte Mechas schien aber nichts zu gelingen. Mithilfe der Kräfte von Thor, Magik und Doktor Strange schleudern die Marvel-Charaktere den König der Monster schließlich in ein totes Sonnensystem. Er stürzt in einen gigantischen Krater und liegt dort in der Yamcha-Pose:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Tatsächlich dürfte die Pose kein Zufall sein: Seit der ersten Ausgabe verneigt sich die Comicreihe explizit vor diversen japanischen Kultfiguren wie Kamen Rider, Voltron oder Ultraman – da ist der Weg zu Dragon Ball nicht weit.

In welchen anderen Medien habt ihr die Yamcha-Pose unerhofft gesehen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Spotify Wrapped 2025 - Möglicher Start: Wann der Jahresrückblick diesmal erscheinen könnte

vor 6 Minuten

Spotify Wrapped 2025 - Möglicher Start: Wann der Jahresrückblick diesmal erscheinen könnte
Eine über 35 Jahre alte Dragon Ball-Szene ist ein derart beliebtes Meme, dass es jetzt sogar ein Marvel-Godzilla-Crossover aufgreift

vor 18 Minuten

Eine über 35 Jahre alte Dragon Ball-Szene ist ein derart beliebtes Meme, dass es jetzt sogar ein Marvel-Godzilla-Crossover aufgreift
One Piece: Zorros Netflix-Schauspieler hat sich nur wegen der Rolle die Ohren piercen lassen

vor einer Stunde

One Piece: Zorros Netflix-Schauspieler hat sich nur wegen der Rolle die Ohren piercen lassen
Chef von Gaming-Unternehmen soll ChatGPT gefragt haben, wie er seine Mitarbeitenden am besten nicht bezahlen kann - wollte Boni unterschlagen und dabei nicht schwach wirken   2

vor 11 Stunden

Chef von Gaming-Unternehmen soll ChatGPT gefragt haben, wie er seine Mitarbeitenden am besten nicht bezahlen kann - wollte Boni unterschlagen und dabei nicht "schwach wirken"
mehr anzeigen