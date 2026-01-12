PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!

Auch im Januar 2026 werden wieder Spiele aus der PS Plus Extra-Bibliothek entfernt. Auf diese Titel müsst ihr bald verzichten.

Linda Sprenger
12.01.2026 | 06:25 Uhr

Das sind die PS Plus-Abgänge im Januar 2026. Das sind die PS Plus-Abgänge im Januar 2026.

Update, 12.01.2026: Wir wissen bereits seit Mitte Dezember, von welchen Extra-Games wir uns im kommenden Monat wieder verabschieden müssen. Und in wenigen Tagen genauer gesagt am 20. Dezember (eine Woche nach der Ankündigung der Extra-/Premium-Titel für den Monat Januar 2026), ist es soweit. Wir listen die bekannten Abgänge von PlayStation Plus Extra für euch auf.

Diese Spiele verlassen PlayStation Plus Extra im Januar 2026

Dank der "Last Chance to Play"-Sektion aus dem japanischen PlayStation Store (via Pushsquare) kennen wir aktuell vier Bonus-Titel, die am 20. Januar 2026 voraussichtlich die PlayStation Plus Extra-Bibliothek verlassen werden:

  • Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
  • SD Gundam Battle Alliance
  • Sayonara Wild Hearts
  • Monopoly Plus

Womöglich werden noch weitere Abgänge für den Monat Januar bekannt. Wir werden diesen Artikel entsprechend updaten.

Video starten 1:05 Sayonara Wild Hearts - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel - Trailer zum Mix Pop-Album und Videospiel

Bis dahin habt ihr noch über einen Monat Zeit, Sayonara Wild Hearts auszuprobieren, das insbesondere für Musikfans einen Blick wert ist. Dabei steuert ihr eine namenlose Heldin und braust auf einem Motorrad durch eine durchgestylte, abstrakte Spielwelt und erlebt eine Story rundum Herzschmerz und Vergebung. Das Abenteuer fühlt sich über weite Strecken so an, als würdet ihr ein Musikvideo spielen.

Wann werden die Januar 2026-Spiele für PS Plus Essential, Extra und Premium veröffentlicht?

Die Essential-Spiele für den Monat Januar 2026 sind bereits live und können mit aktivem PS Plus-Abo ohne weitere Zusatzkosten gezockt werden, die kommenden Extra- und Premium-Titel werden dieen Mittwoch enthüllt:

  • Termin für die Bekanntgabe der Extra-/Premium-Spiele im Januar: Mittwoch, der 14.01.2026
    • Freischaltung: Dienstag, der 20.01.2026
PS Plus im Januar 2026: Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
von Linda Sprenger
Neues Bonus-Spiel für Nintendo Switch Online ist da: Diesen GameCube-RPG-Klassiker könnt ihr ab sofort zocken
von Dennis Müller

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche PlayStation Plus Extra-Titel werdet ihr bis dahin noch nachholen?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!   1     3

vor einer Stunde

PS Plus - Sony nimmt euch im Januar 2026 wieder 4 Spiele weg: Wenn ihr Extra habt, dann holt dieses wunderschöne Abenteuer jetzt unbedingt nach!
Fallout 3-Devs setzten dem Spieler einen Zug auf den Kopf und ließen ihn einfach schnell über die Gleise rennen - weil sie Züge nicht richtig implementieren konnten

vor 2 Stunden

Fallout 3-Devs setzten dem Spieler einen Zug auf den Kopf und ließen ihn einfach schnell über die Gleise rennen - weil sie Züge nicht richtig implementieren konnten
Fan Fiction-Plattform AO3 veröffentlicht die Top-Romanzen 2025 und auf Platz 2 ist eine Serie, von der ihr womöglich noch nie gehört habt

vor 2 Stunden

Fan Fiction-Plattform AO3 veröffentlicht die Top-Romanzen 2025 und auf Platz 2 ist eine Serie, von der ihr womöglich noch nie gehört habt
Nintendo-Spieler wacht morgens auf und entdeckt geheimes Symbol auf seiner Switch 2 - wir wetten, ihr habt es noch nie gesehen   1

vor 12 Stunden

Nintendo-Spieler wacht morgens auf und entdeckt geheimes Symbol auf seiner Switch 2 - wir wetten, ihr habt es noch nie gesehen
mehr anzeigen