Fan Fiction-Plattform AO3 veröffentlicht die Top-Romanzen 2025 und auf Platz 2 ist eine Serie, von der ihr womöglich noch nie gehört habt

Manchmal wollen Serien, Filme und Co. einfach nicht so wie wir. Aber zum Glück gibt es da ja AO3, DIE Fanfiction-Plattform. Wenn ihr also schon immer dachtet, dass zum Beispiel Will und Mike aus Stranger Things dringend zusammen kommen sollten, dann findet ihr hier mit Sicherheit Geschichten, in denen genau das passiert – meist sehr explizit. Die beliebtesten Romanzen aka "Ships" (von Englisch relationship) des Jahres 2025 wurden jetzt veröffentlicht.

Top 100-Ships des Jahres 2025 auf AO3 bieten eine ziemliche Überraschung

Auf dem ersten Platz der beliebtesten AO3-Romanze des Jahres 2025 steht das PärchenJayce/Viktor aus Arcane beziehungsweise League of Legends. Die beiden Figuren gibt es natürlich auch im Spiel, einer breiteren Öffentlichkeit dürften sie allerdings erst so richtig durch die extrem gelungene Netflix-Serie Arcane bekannt gemacht worden sein.

Und was sollen wir sagen: Die beiden würden auch wirklich gut zusammenpassen, also ein verdienter erster Platz.

Auf dem zweiten Platz gibt es dann allerdings auch schon die Überraschung. Hier erwartet euch nämlich eine TV-Serie, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Oder von der ihr zumindest wahrscheinlich nicht erwartet habt, sie so weit oben in diesem Ranking zu finden:

Es geht um 9-1-1, eine Serie, die sich vor allem um Ersthelfer*innen wie Polizei, Feuerwehr und Sanitäter dreht. Insbesondere die beiden Figuren Evan "Buck" Buckley und Eddie Diaz würde die AO3-Community gern zusammen sehen.

Auf Platz drei folgt dann direkt noch einmal Arcane, und zwar mit Caitlyn und Vi – ebenfalls eine sehr einleuchtende und passende Wahl. Gefühlt hat es zwischen den beiden schon sehr stark in der zweiten Staffel geknistert. Platz vier belegen Bakugou Katsuki und Midoriya Izuku aus My Hero Academia und auf Platz fünf kommt mit Sirius Black und Remus Lupin das erste Harry Potter-Ship.

So sieht die Top 10 der AO3-Ships 2025 aus:

Jayce/Viktor (League of Legends) Evan "Buck" Buckley/Eddie Diaz (9-1-1 TV) Caitlyn/Vi (League of Legends) Bakugou Katsuki/Midoriya Izuku Sirius Black/Remus Lupin James Potter/Lily Evans Potter Regulus Black/James Potter Hermione Granger/Draco Malfoy Dazai Osamu/Nakahara Chuuya (Bungou Stray Dogs) Draco Malfoy/Harry Potter

Auf den weiteren Plätzen tummeln sich so ziemlich alle Charaktere aus Film, Fernsehen und Spielen, die ihr euch nur im Entferntesten vorstellen könnt. Von Sonic the Hedgehog über Alien bis hin zu Squid Game, Deadpool oder Bridgerton ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei.

Falls ihr euch jetzt fragt, was das alles überhaupt soll und was AO3 eigentlich bedeutet, kein Problem: AO3 steht für Archive of Our Own und bezeichnet die Community-betriebene Fanfiction-Plattform, auf die sich offensichtlich die allermeisten Fans einigen konnten, die selbst Geschichten zu ihren Lieblings-Franchises schreiben. Insbesondere, aber nicht nur für queere Menschen ist hier ein schier unendlicher Fundus entstanden, der so gut wie keine Wünsche offen lässt.

Welche Ships waren 2025 eure Favoriten? Was hat euch aus der Liste überrascht, was sagt ihr zu den Ships selbst?