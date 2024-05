Weder Krillin noch Yamchu sind in Dragon Ball am häufigsten gestorben, sondern jemand komplett anderes - Alle 12 Z-Krieger und ihre Todeszahl im Überblick

Krillin und Yamchu sind nicht die einzigen Kämpfer, die gestorben sind. (Bild: © Toei Animation)

Die spektakulären Kämpfe in Dragon Ball haben im Laufe der Jahre so einige Opfer gefordert. Die Z-Kämpfer*innen hatten es mit den bekannten Bösewichten wie Freezer, Cell und Dämon Boo nicht immer leicht, weshalb einige von ihnen im Laufe der Geschichte sogar mehrmals gestorben sind.

In einem vorherigen Artikel erwähnten wir bereits, dass Krillin nicht so oft gestorben sei, wie viele vielleicht vermutet hätten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer von den Z-Kriegern am häufigsten gestorben ist? Überraschenderweise ist es weder Krillin noch Yamchu.

Wir haben euch deshalb die 12 wichtigsten Dragon Ball-Kämpfer*innen und ihre Anzahl an Tode aufgelistet.

Hinweis: Bei der Aufzählung haben wir Dragon Ball Z, dessen alternative Zeitlinien von Trunks, sowie Dragon Ball Super berücksichtigt. Zusätzlich wurde ebenfalls die Tode im Film Dragon Ball Z: Resurrection “F” mit einberechnet. Obwohl Whis Freezers Zerstörung der Erde in Dragon Ball Z: Resurrection “F” ungültig machte und die Zeit zurückdrehte, zählt das für uns in dieser Aufzählung trotzdem als ein Tod. Dragon Ball GT wurde aufgrund der Kanon-Diskussionen hierbei ausgeschlossen.

Alle 12 Z-Kämpfer*innen und wie oft sie gestorben sind

Gohan: 2 Tode

Son Gohan hat am wenigsten dem Tod ins Auge blicken müssen. (Bild: © Toei Animation)

Wurde getötet, als Kid Buu die Erde in die Luft gejagt hat

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Cyborg-Zwillingen umgebracht

C18: 3 Tode

C18 ist im Verlgeich zu ihren Zwilling C17 seltener gestorben. (Bild: © Toei Animation)

Wurde von Super Boo in Schokolade verwandelt und gegessen

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie vom Zukunfts-Trunks umgebracht

Wurde von einem anderen Zukunfts-Trunks in Cells Zeitlinie ausgeschaltet

Mehr zum Thema Dragon Ball Z: So konnte C18 ein Kind haben, obwohl sie ein Cyborg ist von Myki Trieu

Goten: 3 Tode

Son Goten ist nur als Teil bei den Massenvernichtungen gestorben. (Bild: © Toei Animation)

Wurde getötet, als Kid Buu die Erde in die Luft jagte

Wurde mit allen anderen Erdbewohner*innen von Freezer getötet, als dieser die Erde zerstörte

Wurde von Zamasu in einer alternativen Zeitlinie getötet

Tenshinhan: 3 Tode

Tenshinhan hat sich wacker gehalten. (Bild: © Toei Animation)

Ist durch die Erschöpfung im Kampf gegen Nappa gestorben

Wurde getötet, als Kid Buu die Erde in die Luft jagte

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Cyborg-Zwillingen umgebracht

Trunks: 4 Tode

Zukunfts-Trunks und auch Kid Trunks hatten es in keiner Zeitlinie leicht. (Bild: © Toei Animation)

Cells Zeitlinie: Wurde von Cell umgebracht, noch bevor Trunks mit der Zeitmaschine zurückreisen konnte

Aktive Zeitlinie: Zukunfts-Trunk wurde von Cell mit einem Schuss durch den Brustkorb getötet

Aktive Zeitlinie: Kid Trunks wurde von Kid Buu getötet, als dieser die Erde in die Luft jagte

Aktive Zeitlinie: Kid Trunks wird mit allen anderen Erdbewohner*innen von Freezer getötet, als dieser die Erde zerstörte

Mehr zum Thema Dragon Ball Super: Warum Trunks plötzlich blaue Haare hat und wie es dazu gekommen ist von Myki Trieu

Trunks Tode können etwas verwirrend sein, da sie in unterschiedlichen Zeitlinien passiert sind und es drei unterschiedliche Trunks gibt: Kid Trunks aus der Gegenwart, Trunks aus der Zukunft, wo die Cyborgs alle getötet haben, aber er zurückreisen konnte sowie der Trunks in einer anderen Zukunfts-Zeitlinie, in der er die Cyborgs abschalten konnte, aber von Cell getötet wurde.

Vegeta: 4 Tode

Der stolze Saiyajin-Krieger Vegeta ist zweimal gegen den gleichen Bösewicht gestorben. (Bild: © Toei Animation)

Wurde von Freezer im Kampf getötet

Hat sich im Kampf gegen Dämon Buu geopfert

Wurde mit allen anderen Erdbewohner*innen von Freezer getötet, als dieser die Erde zerstörte

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Cyborg-Zwillingen umgebracht

Piccolo: 4 Tode

Piccolo wurde nur zwei im Kampf besiegt. (Bild: © Toei Animation)

Wurde von Nappa getötet

Wurde getötet, als Kid Buu die Erde in die Luft gejagt hat

Wurde mit allen anderen Erdbewohner*innen von Freezer getötet, als dieser die Erde zerstörte

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Cyborg-Zwillingen umgebracht

Krillin: 4 Tode

Krillin hatte es nicht leicht in Dragon Ball Z. (Bild: © Toei Animation)

Wurde von Tambourine, einem der Kinder von Oberteufel Piccolo, getötet

Wurde von Freezer mit einer Explosion getötet

Wurde von Super Boo in Schokolade verwandelt und gegessen

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Cyborg-Zwillingen umgebracht

Yamchu: 4 Tode

Yamchu Todes-Meme ist nicht sein einziger Tod. (Bild: © Toei Animation)

Wurde durch die Selbstzerstörung von einem Pflanzenmann getötet

Wurde von Super Boo in Schokolade verwandelt und gegessen

Wurde mit allen anderen Erdbewohner*innen von Freezer getötet, als dieser die Erde zerstörte

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Cyborg-Zwillingen umgebracht

C17: 4 Tode

Zum Glück ist C17 in dieser Zeitlinie einer von den Guten. (Bild: © Toei Animation)

Wurde von Cell absorbiert und getötet, als dieser sich mit dem Selbstzerstörungsmechanismus in die Luft jagte

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Zukunfts-Trunks umgebracht

Wurde getötet, als Kid Buu die Erde in die Luft jagte

Wurde von einem anderen Zukunfts-Trunks in Cells Zeitlinie ausgeschaltet

Chaozu: 5 Tode

Chaozu wurde oftmals wie Goten Opfer der Massenzerstörung der Fieslinge. (Bild: © Toei Animation)

Wurde von Oberteufel Piccolo getötet

Hat sich selbst in die Luft gesprengt, um Nappa zu töten

Wurde getötet, als Kid Buu die Erde in die Luft jagte

Wurde mit allen anderen Erdbewohner*innen von Freezer getötet, als dieser die Erde zerstörte

Wurde in Trunks alternativer Zeitlinie von den Cyborg-Zwillingen umgebracht

Son Goku: 5 Tode

Goku ist am meisten gestorben, wobei der Tod ihn auch nicht vom Kämpfen aufhalten kann. (Bild: © Toei Animation)

Hat sich im Kampf gegen Radditz von Piccolo töten lassen

Hat sich mit Cell zu Meister Kaio teleportiert und ist in der Explosion von Cells Selbstzerstörungsmechanismus gestorben

Ist in Trunks alternativer Zeitlinie an einer Herzkrankheit gestorben

Wurde temporär von Hit im Turnier der Kraft getötet

Wurde von Zamasu in einer alternativen Zeitlinie getötet, als dieser mit Goku die Körper getauscht hat

Ihr seht: Überraschenderweise teilen sich Chaozu und Son Goku mit jeweils fünf Toden den ersten Platz. Man muss aber bedenken, dass Chaozu lange an der Spitze war und zum Ende von Dragon Ball Z Goku nur drei Mal gestorben ist. Durch Dragon Ball Supers Zamasu-Arc und das Turnier der Kraft starb er noch zwei weitere Male, wobei er nach dem Kampf gegen Hit nur kurzzeitig tot war und danach durch seinen eigenen Ki-Schuss wiederbelebt wurde.

Welchen Tod in Dragon Ball habt ihr am wenigsten verkraftet oder ist euch in Erinnerungen geblieben?